Cote d'Ivoire: Fuite de la noix de cajou vers les pays limitrophes - Plus de 13,6 tonnes de noix de cajou saisies

« Il s'agit pour nous de donner un signal fort aux trafiquants et amener tous les acteurs de la filière à se conformer à la réglementation en vigueur. C'est-à-dire, avoir tous les documents exigés par le Conseil coton-anacarde pour exercer en toute légalité », a indiqué le préfet intérimaire de Bondoukou. Il a encouragé les populations et tous les acteurs à s'engager dans la lutte contre ce fléau qui est préjudiciable à l'économie ivoirienne.

À en croire Sylla Moustapha, préfet intérimaire du département de Bondoukou et président du Comité départemental de veille, ces produits saisis seront vendus, conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil coton-anacarde et la somme recueillie sera reversée aux structures de l'État et au Comité de veille engagés dans la lutte contre la fuite de la noix de cajou.

