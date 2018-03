Sénégal: Mouvement « And Liggey Senegal ak Racine » - Un comité de pilotage pour la concrétisation des projets mis en place

Trois mois après le lancement, en grande pompe, de « And Liggey Senegal ak Racine» (Alsar), l'homme d'affaires Mamadou Racine Sy engage la structuration de son mouvement.

Un comité de pilotage a été mis en place dimanche dernier pour coordonner les activités du mouvement « And Ligger Senegal ak racine» (Alsar) dirigé par l'homme d'affaires, Mamadou Racine Sy.

Celui-ci est composé de personnalités représentatives des divers départements et communes de la Région de Dakar dont Mansour Tambedou, ancien député-maire de Hann, Charles Faye, membre actif du secteur privé.

Selon le communiqué publié, le but poursuivi à travers cette structuration est de permettre des « réalisations concrètes sur le terrain avec comme support des femmes, des jeunes et des adultes engagés dans le combat pour l'atteinte des objectif définis sur la plan national et international ». « Le mouvement qui se veut une organisation citoyenne à vocation économique, sociale et culturelle est créé pour apporter sa contribution à l'édification d'une société de justice sociale conformément à la philosophie de son guide, qui œuvre inlassablement à la réduction de la fracture économique entre les différentes couches sociales de notre pays », souligne le communiqué.

Le texte indique que la finalité de la mise en œuvre de ce comité de pilotage est « de doter le mouvement d'un cadre National permanent de concertation et d'action autour d'un programme de développement économique et social pour les populations cibles ». A ce titre, souligne la note, « le mouvement Alsar convie tous les patriotes imbus de valeurs sociales à l'accompagner dans sa croisade pour l'amélioration de la condition existentielle des citoyens sénégalais en général et celle des couches les plus vulnérables en particulier ».