Cote d'Ivoire: Fimada/Championnat National-N2 (Zone Abidjan) - On joue les phases retours ce samedi

Dans la poule B, la bataille s'annonce serrée entre la vieille garde de la Génération Maracana de Yopougon (GMY), les maracaniers de Vridi (Vrimac), le Mc Marcory et le Nanti d'Abobo. Leader surprise de la poule B, Marcory Mc (11 points) sera forcement l'équipe à abattre dans ce second tour qui laisse entrevoir des matches de feu dans ce groupe entre la Gmy (7 points), Nanti d'Abobo (6 points) et Vrimac (5 points).

Tout comme l'Asac, Cama d'Abobo, Clm et Adm Attécoubé n'ont pas encore abdiqué. Dans un groupe ou les deux premiers accèdent directement en N1, tout reste encore possible. Mais le président Zouhou Aimé qui sait que le CM2A tient désormais le bon bout pour accéder en N1, ne lâchera certainement pas prise.

