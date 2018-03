Sénégal: Marche vers pâques - La foi retourne les sentences du monde

opinion

Notre habitude de considérer Jésus comme « Notre Seigneur », « Fils de Dieu » promis à la Résurrection nous conduit souvent à minoriser son humanité. Comme si sa qualité divine lui avait permis de supporter mieux que nous la souffrance. Or, c'est le contraire qui est vrai. Plus un homme est saint, plus il communie à l'amour infini, plus il devient sensible, plus son âme réagit profondément aux émotions. Au contraire, celui qu'on appelle justement « un dur à cuire » n'a plus la même vulnérabilité.

Jésus, lui, parfaitement pur, tendresse infinie, était percé par une remarque désobligeante, bouleversé par un sourire narquois, une injure, une gifle. C'est pourquoi l'évocation de sa chute toute proche dans le brasier infernal de sa passion le chavire, le transperce, le démolit. Violemment attaqué, Jésus est bouleversée : « Père, sauve-moi de cette Heure »... Mais non : c'est pour cela que je suis parvenu à cette Heure ! ... Père, glorifie ton Nom... »

Et face aux cris de la foule « A mort » et à la fuite de ses disciples, Jésus « réalise » ce qu'est l'horreur de la croix qui l'attend. Il est pris d'épouvante. Tout son être se tord devant cette perspective. Mais, il ne cède pas. Non, ce n'est pas son Père qui veut sa mort : ce sont des hommes qui le refusent et veulent sa perte. En se donnant, il est certain que son Père glorifiera son Nom et le sien. Oui, il est normal d'avoir peur, de trembler, d'avoir des sueurs froides devant le mal qui approche. Ne nous reprochons pas nos paniques devant l'apparition des maladies, des dangers, des ennemis.

Cependant, c'est lorsque la mort sera vécue et vaincue que le monde entier pourra « voir Jésus ». Cloué sur les bois de la croix, son cœur s'arrête pour que nos cœurs, enfin vaincus, commencent à battre d'amour pour la Gloire du Père et pour tous les hommes. Hissé sur la croix et donc, « élevé » pour être vu et cru par toutes les nations, le condamné est, en réalité, dressé entre ciel et terre pour faire le pont de miséricorde et de salut entre Dieu et l'humanité.

Ainsi, à certains moments, la foi exige sa propre purification et celle de l'Eglise. C'est « l'heure » d'initiatives nouvelles, donc de certains affrontements. Car la paresse, le goût de la tranquillité, la peur des oppositions nous poussent à stagner dans le : « On a toujours fait comme ça ». On est donc tenté de se résigner à l'état de fait, mais le Père appelle, donne le signal. C'est l'heure d'agir. Il ne faut pas sauver sa vie. Une foi confortable et bien vissée dans une tour d'ivoire est sans doute mensongère. Pour le chrétien, la croix indique où sont les justes : ceux qui font la vérité dans la pauvreté, sous les moqueries, à travers les épreuves. La foi retourne les sentences du monde.