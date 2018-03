Cote d'Ivoire: Attraction du MASA 2018 - Bob Atisso et sa sculpture sur sable

La 38e édition de la 3e grande rencontre littéraire a ouvert ses portes jeudi et les Africains ne font pas… Plus »

Bob Atisso, de nationalité togolaise, est un artiste particulier. Il est sculpteur et façonne le sable pour faire ses œuvres. En réalité, son atelier de production est une performance artistique où l'artiste n'utilise que le sable et l'eau pour réaliser ses œuvres. Lire la suite.

Dès le premier jour de la 10ème édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa), nous avons été impressionnés par un artiste : Bob Atisso. L'homme et ses œuvres ont été une véritable attraction lors de ce MASA. Et, les organisateurs ont eu la merveilleuse idée de lui allouer l'atelier N°6.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.