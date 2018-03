Madagascar: « Judo in school » - Des tatamis et kimonos remis au MEN

La Grande Ile subit une fois de plus les assauts d'un cyclone qui devrait faire de nombreux dégâts. Eliakim… Plus »

Lancé en 2015 par la fédération internationale, à l'horizon 2020, l'objectif de l'IJF est que ce projet touchera 200 pays. Une des particularités du judo est les valeurs qu'il partage, entre autres le respect, l'amitié, la discipline et l'honneur. Comme Antananarivo est la plus grande ville du pays, 80 % des nouveaux matériels sportifs resteront dans la capitale pour les besoins du projet.

Comme annoncé au début du projet les établissements scolaires des villes d'Antsirabe, de Toamasina, d'Antananarivo, de Toliara, d'Antsiranana, de Fianarantsoa, de Mahajanga, de Moramanga et de Fort-Dauphin seront les bénéficiaires du projet. Ce dernier est devenu effectif. Madagascar fait partie des 60 pays bénéficiaires du « Judo in school ».

Outre ces dotations en matériels, la fédération prendra en charge les indemnités des techniciens et des coaches de salle. C'est la déclaration, de Siteny Randrianasoloniaiko, président de la fédération malgache de judo, hier, à Anosy lors de la remise des matériels. Rendre accessible la pratique du judo au sein des établissements scolaires, c'est l'objectif du projet « Judo in school ».

Continuité. A moins d'un an de la signature de convention de partenariat entre le ministère de l'Education nationale, la fédération internationale de judo et la fédération malgache de judo, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. La FMJ a remis 20 tatamis de surface et des kimonos au ministère pour la réalisation du projet « Judo in school ».

