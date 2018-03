Cote d'Ivoire: Région de Gbêkê - Paquinou à Yablassou

La 38e édition de la 3e grande rencontre littéraire a ouvert ses portes jeudi et les Africains ne font pas… Plus »

Dans le déroulé, les 28 et 29 mars seront consacrés à une opération de dépistage de diabète et d'hypertension à l'attention des villageois. Le 30, à la fête et à l'inauguration de la cantine du centre culturel qui a été réhabilité grâce à la générosité de certains cadres, avant la grande veillée pascale qui débouchera, le lendemain, sur la grande réunion des cadres qui aboutira à l'élection du président de la mutuelle de Yablassou.

Aka Jean Bosco, vice-président du Comité d'organisation, a situé les enjeux de ces retrouvailles. « Ce sera l'occasion pour les cadres de remettre sur pied l'amicale du village afin de réfléchir sur de grands projets de développement. C'est aussi un moment propice pour les filles et fils du village de se retrouver à travers ce retour aux sources et ensemble, partager des moments de fraternité dans une ambiance festive », a-t-il expliqué.

