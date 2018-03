Sénégal: 16ème de finale coupe du Sénégal - Le tenant du titre, Mbour PC, Sonacos et Gorée passent à la trappe

Deux autres grosses pointures ne seront pas en lice dans cette course au sacre : Sonacos, solide dauphin de Génération Foot, battue (2-3) par le Duc, et Gorée, qui occupe le même rang en Ligue 2. Les insulaires ont été surclassés (3-2) par la surprenante équipe de division régionale Espoirs de Guédiawaye. Guédiawaye Fc également est passé à la trappe, sorti par Renaissance aux tirs au but (3-5) après un score vierge à l'issue du temps réglementaire. Niary Tally qui ne respire pas la forme en championnat s'est invité aux 8e de finale en prenant le meilleur (1-0) sur l'Uso. Deukeundo de Louga a sorti (2-1) Zig Inter après prolongation, tandis qu'EJ Fatick a pris le meilleur sur Darou Salam (2-1). Kaolack Fc a disposé de l'Etics aux tirs au but (4-2) après un nul vierge à l'issue du temps réglementaire.

