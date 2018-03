Madagascar: Contrat de performance - La douane nigérienne en visite à Madagascar

La délégation nigérienne, avec des représentants des Douanes de Madagascar

Echanges d'expériences et de meilleures pratiques ! Tel est l'objet de la visite des agents de l'Administration douanière nigérienne à Madagascar, du 12 au 16 mars. A l'instar des 182 administrations membres de l'Organisation mondiale des douanes, les deux administrations - malgache et nigérienne - bénéficient d'opportunités d'échanges d'expérience et de meilleures pratiques en renforçant leur collaboration et leurs capacités respectives.

Les discussions entre les deux parties tournaient autour de la stratégie de lutte contre la fraude et l'analyse des risques ; l'observatoire des délais de dédouanement, le tableau des bords et l'analyse des statistiques miroirs ; les collaborations entre l'administration des douanes et les autres institutions et parties prenantes ; le tableau de sanctions des opérateurs et enfin le processus d'amélioration de la motivation des agents.

« La douane malgache connaît actuellement une avancée considérable dans les projets de facilitation, de dématérialisation et de modernisation des procédures douanières. La délégation de la douane nigérienne a ainsi pu voir le déroulement technique de la procédure dématérialisée de dédouanement grâce aux visites effectuées dans les bureaux des douanes Mamory Ivato et Tamatave port », ont indiqué les responsables de la communication au sein de la Direction générale des Douanes de Madagascar.

En effet, la délégation nigérienne affirme avoir beaucoup appris de ces avancées à Madagascar, en citant en particulier le contrat de performance sollicité par l'Organisation mondiale des douanes. A noter que cette visite nigérienne a été appuyée par la Banque mondiale, un des principaux partenaires des administrations douanières pour la mise en œuvre des projets de réformes pour la professionnalisation, la modernisation, l'efficience et la performance des administrations publiques.