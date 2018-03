Madagascar: Football - Crise à la FMF - Et si on se mettait à l'heure olympique

La Grande Ile subit une fois de plus les assauts d'un cyclone qui devrait faire de nombreux dégâts. Eliakim… Plus »

« Il faut alors laisser les commandes à Doda Andriamiasasoa diriger la FMF selon les dispositions du statut qui attribue la succession au vice- président en cas de vacance du poste de président et attendre 2020 pour organiser les élections », explique-t-il tout en faisant savoir qu'il serait candidat pour Analamanga et qu'il attendrait le temps qu'il faudra pour servir les intérêts du football tananarivien et même malgache.

Partant du constat comme quoi le Comité olympique malgache a été consulté par la délégation de la FIFA et la CAF dans la résolution de cette crise qui mine le football à Madagascar, le candidat malheureux dans la course pour prendre les rênes de la Ligue d'Analamanga, Ramboasolo Rivomanana dit Barivo va au-delà de cette guerre de clocher pour dire que l'occasion est trop belle pour rentrer dans les rangs des autres pays en faisant tenir les élections suivant le calendrier olympique.

