Sénégal: Quinzaine de la Francophonie - La langue française est un facteur d'unité, selon Mbagnick Ndiaye

Le ministre de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Promotion de la bonne gouvernance, Mbagnick Ndiaye, a procédé, hier, au lancement officiel des activités marquant la Quinzaine de la Francophonie. L'édition de cette année, qui se déroule du 15 au 20 mars, a pour thème : « Langue française, notre trait d'union pour agir ».

Organisée au Sénégal depuis une dizaine d'années, la Quinzaine de la Francophonie est marquée par diverses activités culturelles (colloque, concerts, soirées, projection de films, littérature). Le ministre de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Promotion de la bonne gouvernance, Mbagnick Ndiaye, a procédé, hier, au lancement des activités de l'édition 2018 qui se dérouleront, du 15 mars au 20 avril, à Dakar et dans les régions, sous le thème : « Langue française, notre trait d'union pour agir. Pour M. Ndiaye, ce thème retenu met en évidence la langue française comme facteur d'unité, de partage, de relation et d'action. « Il demeure toutefois, et c'est notre conviction profonde, que le français ne peut évoluer en restant isolé, au risque de se scléroser. La langue française est appelée historiquement à prendre en compte les langues locales avec lesquelles elle cohabite dans tout l'espace francophone. Lesdites langues la fécondent, l'enrichissent et contribuent à assurer sa pérennité », a-t-il souligné.

A son avis, de la même façon qu'il existe une interdépendance des Etats à notre époque, il y a une interdépendance linguistique rendue plus prégnante par la mobilité actuelle et les possibilités innombrables du numérique. « Ce partenariat linguistique qui promeut les valeurs du plurilinguisme est donc une valeur. Il nous appartient d'en faire une arme miraculeuse, facteur de paix et de progrès », a indiqué le ministre.

Rapports économiques plus égaux

Mbagnick Ndiaye a ajouté qu'en plus de la célébration, le 20 mars, de la Journée internationale de la Francophonie, l'année 2018 est tout aussi marquée par le XVIIIe Sommet de la Francophonie, prévu à Erevan, en Arménie, au mois d'octobre. « Les préparatifs sont en bonne voie, et il importe de relever le travail de suivi au sein des instances effectué pour notre pays par Mme Penda Mbow, représentante personnelle du Chef de l'Etat, et l'ambassade du Sénégal à Paris... », a informé le ministre. Non sans appeler à une mobilisation générale de tous les acteurs de la Francophonie en direction du Sommet mais aussi des activités du riche programme de la Quinzaine de la Francophonie.

S'exprimant sur le thème, Mme Penda Mbow a mis l'accent sur le trait d'union, signe orthographique qui sert à lier, à réunir. Pour elle, en choisissant ce signe, la Francophonie veut signaler ce qui nous rassemble : la langue française, qui est ce lien harmonieux qui relie au-delà des identités et des cultures. Toutefois, a-t-elle reconnu, au-delà du partage d'une langue, notre communauté doit s'atteler à l'amélioration des conditions de vie de toutes les entités la composant en agissant sur plusieurs points. « Il s'agit notamment des rapports économiques plus égaux en corrigeant le caractère injuste de nos échanges commerciaux. Et pour cela, le transfert effectif des technologies est primordial », a-t-elle expliqué.

Selon le président du Groupe des amis de la Francophonie (Gaf), Auguste Paraina, une large gamme d'acticités est prévue pour cette année. A l'en croire, tous les domaines sont concernés. II s'agit, entre autres, de la culture, de l'entrepreneuriat, du numérique, des cultures urbaines, de la poésie, des contes et du cinéma. Les apports de l'espace francophone dans la résolution des grands défis auxquels le monde moderne fait face n'est pas en reste. C'est le cas du terrorisme, de la lutte contre l'extrémisme, les migrations... « Le choix de l'oralité fait par l'Oif et concernant les dix mots est pertinent pour l'Afrique noire qui a une tradition orale de transmission de la culture. De même, le concours du mot d'Or sera suivi avec intérêt. En effet, les francophones doivent réagir et faire preuve de créativité par rapport à cet envahissement des termes anglo-saxons dans le langage courant, numérique et économique », a-t-il fait comprendre.

Contribuant au rayonnement francophone du pays, les quatre institutions de la Francophonie présentes à Dakar, à savoir l'Auf, la Confejes, la Confemen et l'Ifef, ont également mis en évidence les actions qu'ils mènent au bénéfice des populations du Sénégal et de l'espace francophone.