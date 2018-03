Madagascar: BNI Madagascar - Soutien au Salon du chocolat et de la gourmandise

BNI Madagascar répond toujours présente aux grands événements. Ce sera encore le cas aujourd'hui au Salon du chocolat et de la gourmandise qui se tient au Carlton, Anosy. Une manière pour la BNI Madagascar qui est à sa deuxième participation à cet événement, de démontrer que non seulement, elle vient en appui aux bonnes initiatives locales, mais elle soutient également les filières porteuses comme le cacao. « En tant que banque citoyenne, BNI Madagascar réitère son soutien à ce salon organisé par l'association caritative Wednesday Morning Group (WMG) qui a des activités ciblées pour les enfants et personnes en difficulté ».

La participation de la BNI Madagascar s'explique par au moins trois raisons. Tout d'abord, la BNI est très active en matière d'accompagnement des opérateurs de la filière cacao. Et ce, à travers son agence d'Ambanja qui offre à ces opérateurs des opérations et des services relatifs au négoce international et aux exportations du cacao malgache. Ensuite, ce salon est une opportunité pour les amateurs de chocolat de découvrir cette filière qui fait la renommée de Madagascar. Enfin, cette participation de la BNI Madagascar au salon du chocolat entre dans le cadre de son engagement social en cohérence avec sa stratégie de développement inclusif.

Au cours de cette journée, une équipe de BNI Madagascar donnera aux visiteurs des conseils et des solutions bancaires adaptés aux besoins des particuliers, des professionnels, des entreprises et des institutionnels.