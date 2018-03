Sénégal: Galerie nationale - L'expo «Route de la mémoire» célèbre les ancêtres de l'esclavage

L'exposition « Route de la mémoire », à découvrir jusqu'au 28 mars, plonge au cœur de la tragédie esclavagiste. A l'initiative de l'Association des artistes plasticiens afro-caraïbes, elle regroupe une trentaine d'œuvres de 18 artistes sénégalais et étrangers. Daouda Ndiaye (Sénégal), Jean Michel Mornet (Martinique), Saleh Lô (Mauritanie), Jihan el Tahri (Egypte), Malick Cissé (Gambie), Jean Marc Boudine (Guadeloupe), etc., ont participé à cette exposition collective.

La Galerie nationale accueille, jusqu'au 28 mars prochain, l'exposition « Route de la mémoire » de l'Association des artistes plasticiens afro-caraïbes. Au total, ce sont 18 artistes venus, entre autres, de Guadeloupe, Egypte, Guinée, Gambie et Sénégal qui y prennent part. La trentaine d'œuvres d'expressions diverses et variées retracent un pan de l'histoire de ces peuples déportés et longtemps privés de liberté.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.