Sénégal: «Daaka» de Madina-Gounass - Le Chef de l'Etat attendu, aujourd'hui

Le Chef de l'Etat est attendu, aujourd'hui, à Madina-Gounass où il va effectuer la prière hebdomadaire du vendredi avant de rallier le site du « Daaka », selon le président du comité d'organisation, Seydou Bâ. Démarrée il y a déjà une semaine, la retraite spirituelle est marquée par des prières et de fortes dévotions. Aussi est-elle une foire aux affaires pour les nombreux commerçants présents.

Presqu'une semaine après le démarrage du « Daaka », la fatigue, qui se lit sur le visage des pèlerins, n'entame en rien leur détermination à conduire leur retraite jusqu'à son terme. Les cinq prières quotidiennes sont strictement exécutées et les séances de « wird » formellement tenues. Le livre coranique est régulièrement psalmodié sur le site. Les prières sur le prophète Mouhamed (Psl) rythment la fin de chaque prière. Elles sont enrobées d'une autre très ardente pour l'admission au paradis divin (« Allahouma antal salam »). L'intensité de la chaleur en ce mois de mars est d'un cran inférieur à celui d'avril, mois de tenue habituelle de la retraite. Les pas décidés de milliers de fidèles, soit vers la mosquée ou dans d'autres lieux du site, soulèvent la poussière qui vicie l'atmosphère.

Dans cette ambiance, les vendeurs de masques se frottent les mains, car les cache-nez s'achètent comme de petits pains. Mais, ils n'empêchent pas à de nombreux fidèles d'attraper le rhume, comme en atteste la forte toux de milliers de pèlerins notée dans le silence des séances de prières. Le « Daaka » est donc la bonne affaire commerciale de tous ces vendeurs d'objets divers : pharmacopée (racines, décoctions, poudres salvatrices), tapis de prières, tablettes pour les pensionnaires de « daaras », effets vestimentaires, chapeaux et bonnets, denrées alimentaires (huile de palme, miel... ), cordes, sacs... Le « Daaka » constitue, au-delà de son aspect religieux, une véritable foire parcourue par de nombreux ressortissants de pays de la sous-région.

De nombreux Nigériens sont dans la vente de bonnets et chapeaux. Les Guinéens de Conakry, comme ceux de Bissau, sont des spécialistes de l'huile de palme et du miel, tandis que les Mauritaniens sont dans le vestimentaire et les Gambiens dans des produits de consommation de l'agro-alimentaire. Sur le site, de nombreux véhicules portant l'immatriculation des pays déjà cités. La retraite est aussi marquée par des annonces insolites à chaque fois que le haut-parleur est laissé aux pèlerins : «Un frère perdu de vue depuis une décennie» ; «Un cheptel, avec N têtes, disparu» ; «perte d'une enveloppe contenant la somme de... » ; «Perte, il y a sept ans, d'un cheval de couleur... », etc. Ce sont plusieurs personnes qui, à longueur de journée, se relayent pour passer leurs annonces en s'identifiant et en donnant leur lieu d'habitation et leur numéro de téléphone à toutes fins utiles.

Indiscipline de certains fidèles

La chaleur a été particulièrement ressentie mercredi, suite à une coupure d'eau sur la presque totalité du site du « Daaka ». Les membres du Comité d'organisation pointent du doigt l'indiscipline de certains pèlerins qui ont cassé des tuyaux pour se ravitailler en eau pendant que d'autres évoquent le retard noté dans la réalisation des travaux avec comme conséquence des toilettes publiques bouchées. Certains pèlerins, riverains de ces toilettes, ont simplement demandé à ce qu'elles soient enlevées, eu égard aux désagréments qu'ils vivent en termes d'odeur et de nuisances. Là aussi, le président du Comité d'organisation rappelle aux pèlerins que ces toilettes ne sont pas conçues pour que des gens s'y lavent. C'est donc l'eau des bains qui a bouché les fosses.

La retraite spirituelle évolue au rythme de ses fondamentaux : des fidèles qui sollicitent des prières auprès du khalife Amadou Tidiane Bâ ou leur admission dans la voie de la Tidianiya. Occasion aussi pour le khalife d'exhorter les fidèles qui le peuvent à l'accompagner à Fès (Maroc) pour une ziarra, en avril prochain, au mausolée de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, le fondateur de la Tidianiya, et pour le petit pèlerinage, « Oumra », en Arabie saoudite. Le khalife Amadou Tidiane Bâ a aussi demandé aux fidèles de mettre la main à la poche pour constituer le « adiya » (don pieu) à remettre à la descendance de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif qui le recevra avant la fin de la retraite spirituelle. Le « Daaka », c'est également une manifestation de la liberté de culte. Quiconque peut appeler à la prière, même s'il est fréquent d'entendre le préposé au micro central décréter, avant le dernier appel à l'aube, la fin des appels.