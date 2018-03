Sénégal: Concertations sur le processus électoral - Le Président de la République promet un « examen rigoureux » des 5 points de désaccord

Le chef de l'Etat, Macky Sall a fait part, hier, de sa ferme volonté de faire « un examen objectif et rigoureux » des 5 points de désaccord sur le processus électoral. Il l'a dit en recevant les membres du Cadre de concertations sur le processus électoral avec à leur tête l'ambassadeur Saïdou Nourou Bâ qui a conduit cette équipe composée de la société civile, des partis de l'opposition, des non-alignés et de Benno Bokk Yaakaar (Majorité). « Ces points de désaccord feront l'objet d'un examen objectif et rigoureux par le gouvernement et par moi- même en tenant compte de l'intérêt exclusif du Sénégal et de ma ferme volonté de parfaire notre système politique et démocratique », a dit le président Sall.

Le Chef de l'Etat s'est réjoui tout de même des points d'accord déjà trouvés au cours des travaux. Pour lui, le plus important dans cet exercice était de se parler dans le but « d'améliorer la transparence et la crédibilité » de système électoral sénégalais. En tant que coordonnateur des travaux, l'ambassadeur Saïdou Nourou Bâ s'était réjoui du climat dans lequel les travaux s'étaient déroulés.

«Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère qui m'a surpris. Parce que quelque fois il y a des passions. Je respecte toujours ceux qui défendent leur point de vue, mais sans écart. Et l'atmosphère était conviviale, empreinte de respect et de fraternité. J'ai été agréablement surpris par cette cordialité, cette convivialité », avait-il dit le 26 février dernier, lors de la rencontre avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye.