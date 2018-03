Sénégal: Ministère de l'agriculture - 19 agents décorés dans les Ordres nationaux

Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck a, au nom du Président de la République, décoré, hier, 19 agents de son département, dans les Ordres nationaux. Profitant de la tribune, il a salué les performances dans le secteur avec un taux de croissance de 12 %.

19 agents du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural ont été décorés, hier, dans les Ordres nationaux. La cérémonie a été présidée par Dr Papa Abdoulaye Seck. Parmi les récipiendaires, certains sont à la retraite, d'autres en activité et deux sont décédés. S'adressant aux récipiendaires, M. Seck a affirmé que cette décoration confirme la remarquable contribution qu'ils ont apportée pour un « Sénégal émergent, un Sénégal debout et qui tire profit de la mondialisation du marché agricole ».

Il a soutenu que le gouvernement tient à magnifier l'excellence, car elle constitue la condition sine qua none pour une expression plurielle des talents. Il n'a pas manqué de saluer les performances enregistrées par l'agriculture sénégalaise. « Grâce à la vision du Président de la République, notre agriculture est en train de se transformer. Le taux de croissance est de 7,2 % en 2017. Le secteur agricole a contribué à hauteur de 12 % contre 4 % pour le secondaire et 7 % pour le tertiaire. C'est donc ce secteur qui est la locomotive de la croissance économique », a indiqué le ministre de l'Agriculture.

Cela lui fait dire que ce métier mérite d'avoir un statut socioéconomique respectable et respecté. Dr Papa Abdoulaye Seck est d'avis que le doute n'est plus permis eu égard aux avancées enregistrées qui doivent donner « des énergies et la force pour tirer et améliorer les conditions de vie des Sénégalais ». « Tout est possible sauf ce qui n'a pas été entrepris et développer, une complicité avec l'ensemble des acteurs », a-t-il lancé à l'assistance.

Le ministre de l'Agriculture a tenu à rendre hommage à deux récipiendaires disparus. Il s'agit de Ndiaga Mbaye et d'Amadou Moustapha Camara. Il a rappelé les qualités du premier, un homme, confie-t-il, profondément attaché à la recherche et qui a tout donné sans réclamer un dividende. Quant au second, ingénieur agronome, poursuit-il, il a été pendant longtemps directeur national de l'agriculture avant de faire une brillante carrière à l'international à la Fao. Il souhaite que ces derniers servent d'exemple aux autres.

Rappelant aux récipiendaires que cette distinction ne doit pas être perçue comme une phase terminale de reconnaissance du mérite, Papa Abdoulaye Seck les invite à aller plus loin. Aux noms des récipiendaires, Dr Ousseynou Diop a exprimé sa gratitude au ministre de l'Agriculture. Il dit considérer cette distinction comme un encouragement en vue de persévérer dans l'effort. «C'est heureux de recevoir la reconnaissance de l'effort fourni par son supérieur car même lorsque vous êtes en train de travailler dans votre propre champ, vous avez besoin d'être encouragé par le simple passant », a déclaré El Hadji Traoré, directeur scientifique de l'Isra, parlant au nom de Alioune Fall, directeur général de l'institution absent. Il a réaffirmé l'engagement de l'Isra à mettre à la disposition des agriculteurs des connaissances et innovations pour produire mieux dans un contexte de changements climatiques.