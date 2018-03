Le président de la République, Macky Sall, a réaffirmé, hier, à l'ouverture de la 1er édition du forum du numérique, son ambition de développer davantage le numérique au Sénégal. C'est pourquoi, il a annoncé une enveloppe d'un milliard de FCfa du nouveau Fonds d'entreprenariat rapide aux projets du domaine numérique, notamment dans son volet applications, mais aussi la création d'un Grand prix du chef de l'Etat.

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé hier sa décision de consacrer 1 milliard du nouveau Fonds d'entreprenariat rapide aux projets du domaine numérique, notamment dans son volet applications. Il s'exprimait à l'ouverture de la première édition du forum du numérique axé sur le thème: «jeunes et numérique». C'était devant plus de 150 jeunes venus de toutes les régions du pays.

Il s'agira selon le chef de l'Etat de « faciliter davantage aux jeunes l'accès aux nombreux fonds d'investissements existants dans le secteur du numérique ». « De plus, nous devons réfléchir, ensemble; sur des mécanismes innovants et adaptés offrant aux porteurs de projets l'opportunité de réaliser leur rêve et de participer à l'effort national de développement économique et social » a-t-il indiqué.

Le chef de l'Etat a également souligné que 3000 jeunes seront formés annuellement dans les métiers du numérique pour impulser l'innovation et la créativité. Cette décision entre dans la mise en œuvre de la stratégie « Sénégal numérique 2025 ». Ces jeunes seront qualifiés dans les métiers liés à l'externalisation ou la sous-traitance. Il a aussi annoncé l'octroi de 300 bourses d'études par an dans le domaine du numérique et la formation de 1000 personnes par an à l'entrepreneuriat numérique.

Macky Sall a également insisté sur l'adoption de réformes conséquentes pour l"amélioration de l'environnement des affaires pour permettre au secteur privé local du numérique d'exploiter pleinement le potentiel et les opportunités offertes par le développement du numérique.

«Dans ce cadre, la recherche-développement devra être encouragée et stimulée afin d'améliorer les gains de compétitivité des secteurs clés comme l'artisanat, les arts et la culture, l'élevage, l'agriculture, la pêche, la sécurité, l'industrie, entre autres», a dit le président de la République.- Pour le président, en cette ère de l'économie du savoir, il faut de « l'audace dans la réflexion et l'action ». « Nous devons mobiliser tous les leviers, en même temps, pour l'éclosion des talents de notre jeunesse qui a tous les atouts pour tirer profit des nouvelles technologies telles que le cloud computing, le Big Data, l'internet des objets et l'intelligence artificielle», a-t-il expliqué.

Pour le président de la République, ce sont là autant d'opportunités qui s'offrent aux entrepreneurs numériques grâce au développement d'applications innovantes dans tous les secteurs. Il est aussi rassuré qu'en effet, il n'y a aucun doute que l'émergence de l'entrepreneuriat, dans le secteur du numérique entraînera une véritable révolution aux retombées sociales incalculables.

LE GRAND PRIX DU CHEF DE L'ETAT POUR L'INNOVATION NUMÉRIQUE CRÉÉ

«J'ai décidé de mettre en place un grand prix du Chef de l'Etat pour l'innovation numérique », a annoncé, hier, le président de la République. Ce prix sera doté d'une enveloppe de 20 millions de Fcfa, selon le chef de l'Etat. Le président Sall a dit que le forum sera institutionnalisé. Il a promis d'accompagner le Sénégal numérique. « Nous allons tout faire pour que l'internet coute moins cher. Des efforts soutenus ont été faits dans la modernisation de nos infrastructures, y compris la fibre optique, mais aussi la facilitation de l'accès à internet. Toutefois, il nous faut intensifier nos efforts de modernisation de la gouvernance de ce secteur », a souligné le président de la République. « Tant qu'une seule Sénégalaise, tant qu'un seul Sénégalais reste en dehors de cette révolution à la fois économique, culturelle et sociale, on dira avec force qu'elle est inachevée», a-t-il dit.

« MON AMBITION DE DIGITALISER LE SÉNÉGAL EST UNE EXIGENCE DÉMOCRATIQUE »

«Mon ambition de numériser et de digitaliser le Sénégal, au profit de tous, relève d'une exigence démocratique. Elle s'inscrit dans mon ambition renouvelée de lutter contre les injustices et les inégalités sociales. Je veux qu'à l'horizon 2025, celui du Sénégal numérique, et plus généralement à l'horizon 2035, celui du Pse, le Sénégal qui m'a vu naître et grandir, soit juste un joyeux souvenir qui égaye», a déclaré le président Macky Sall.

Le chef de l'Etat a invité, dans ce sens, à la création d'un environnement propice qui permet aux jeunes de mettre à profit toutes les potentialités qui existent. «C'est pour cette raison que je m'engage et exhorte tous les acteurs à travailler à l'inclusion numérique», a convié le président Macky Sall. «Je considère, en effet, que les meilleures solutions sont celles qui sont partagées grâce aux échanges entre des acteurs divers, mais unis par un seul et unique objectif: la maîtrise de la révolution numérique qui concerne, au premier chef, les enfants et les jeunes », a-t-il indiqué.

Se projetant à l'horizon 2025, il a fait comprendre que son ambition pour les jeunes qui auront entre 15 et 22 ans, est qu'ils vivent, en ce moment-là, dans un Sénégal numérisé et digitalisé. «Un Sénégal en réseau et ouvert au monde. Un Sénégal encore plus fort, plus puissant et plus riche de ses talents, de ses intelligences et de ses énergies créatrices dans ce secteur du numérique qui est en train de changer la face du monde », a-t-il renchéri.

PERMETTRE AUX CAMPAGNES D'ACCÉDER AU HAUT DÉBIT

Le Président de la République a estimé que chaque Sénégalaise, chaque Sénégalais doit être impliqué. «Pour tous les Sénégalais, homme ou femme, vivants en ville comme en campagne, lettrés ou analphabètes, quels que soient leurs revenus, le numérique doit être un bien partagé », a dit le président Sall. Dans cet esprit, le gouvernement dotera les campagnes d'infrastructures modernes permettant l'accès au haut débit pour réduire fortement les inégalités et faire d'internet une opportunité pour tous, notamment les jeunes», a-t-il promis.

LES FOURNISSEURS D'ACCÈS À INTERNET INVITÉS À BAISSER LES COÛTS

Le Chef de l'Etat a invité, hier, les acteurs, notamment les fournisseurs d'accès, à s'inscrire dans une baisse continue du coût de l'Internet. «Je sais que les jeunes Sénégalais sont ingénieux, talentueux et ambitieux. Vous êtes nombreux dans les start-up. Vous êtes nombreux dans les réseaux sociaux comme espace d'expression. Vous êtes nombreux à vouloir faire du numérique une opportunité d'affaire, de création d'emplois et de richesses. Alors, vous trouvez en moi un appui sans réserve », a soutenu le président Macky Sall. Il a informé ainsi, qu'il veillera au renforcement des capacités des jeunes Sénégalais qui interviennent dans le numérique. « En baissant le coût d'accès à Internet, nous offrons à tous des atouts supplémentaires permettant à chaque jeune, en particulier, d'éclore son talent et de réaliser ses projets », a-t-il insisté.