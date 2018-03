Angola: Le FMI optimiste sur les perspectives économiques de l'Angola

Le président du MPLA et ancien chef d'Etat José Eduardo Dos Santos a annoncé vendredi 16 mars son… Plus »

« On voit une légère amélioration de la situation économique, diagnostique pourtant Ricardo Velloso. Nous avons un taux de croissance projeté de 2,2 % contre 1 % l'an dernier. Ce n'est pas la croissance que l'Angola mérite aujourd'hui. Néanmoins, ce que nous pourrions voir après un certain temps si le gouvernement s'applique à poursuivre sa politique et en particulier les réformes structurelles annoncées, le taux de croissance devrait devenir plus élevé pour atteindre les 5 % d'ici à la fin de notre période de projection, aux environs de 2022 ou 2023 ».

Pourtant il y a bien actuellement une crise économique en Angola, qui se traduit par une pénurie de devises, une inflation de plus de 50 % et une perte de pouvoir d'achat pour la population. Cette année encore, le taux d'inflation devrait se situer aux alentours de 25 %.

« Nous n'avons pas reçu de demande de soutien financier, nous ne nous attendons pas à en recevoir, essentiellement parce que les cours du pétrole sont plus hauts que ce qu'ils étaient auparavant, à 65 dollars le baril, explique-t-il. A ce prix, le gouvernement peut refinancer sa dette et assurer d'autres financements sans avoir recours à des emprunts du FMI. »

