Afrique: Zesco United à Abidjan avec un esprit de revanche

Pour autant la victoire à N'Dola n'est pas un gage de sécurité en faveur des Ivoiriens. Surtout que Zesco United, en dépit de sa défaite à domicile, n'est pas du genre à s'avouer vaincu. « Rien n'est joué. Nous sommes capables de renverser la vapeur à Abidjan », a prévenu Tenant Chembo, l'entraîneur zambien des Électriciens de Ndola, après la défaite à domicile. Arrivés dans la capitale économique ivoirienne au milieu de la semaine, les joueurs zambiens ne cachent pas leurs intentions. « Le coup est jouable. Un but, puis un deuxième et le tour est joué. Le groupe est là pour réaliser un hold-up », insiste Chembo.

L'Asec Mimosas reçoit dimanche Zesco United, au stade Félix Houphouët-Boigny, en seizième de finale retour de la Ligue des champions Total. Il y a dix jours, les Jaune et noir avaient fait plier les Zambiens sur leurs installations de N'Dola. Une victoire (1-0) qui place en bonne posture les Ivoiriens. L'objectif de l'ASEC sera de valider son ticket pour la phase de poules. Un défi qui n'est pas hors de portée de l'entraîneur Amani Yao et de sa troupe, puisqu' à défaut d'une victoire, un nul, quel que soit le nombre de buts inscrit, suffirait à leur bonheur.

