Afrique: WAC à Abidjan - vous avez dit « Remontada »

Vous avez dit provocation !

Malgré une lourde défaite (2-7) lors du match aller des 16es de finale de la Ligue des champions Total, à Casablanca, l'équipe ivoirienne du Williamsville Athlétic Club continue de croire dur comme fer à sa qualification pour la phase de poule. Aby Yao, l'entraîneur et sa troupe qui affrontent ce samedi, le Wydad Athlétic Club, tenant du trophée et de la Super Coupe, pensent que l'exploit est possible.

« Il faut que le public vienne voir ce match. Il ne faut surtout pas faire attention au score fleuve du match aller. Nous sommes conscients que nous devons remonter 5 buts face à un adversaire redoutable. Cela sous-entend que nous allons nous donner à fond pour pouvoir remonter ce lourd handicap », persiste Aby Yao, convaincu que la tâche n'est pas insurmontable. Surtout à domicile. « Nous avons les moyens de renverser la vapeur. Non seulement, nous jouons bien au football et nous avons beaucoup appris du match aller. Si nous parvenons à dérouler notre jeu, comme on l'a fait en première mi-temps, à Casa, on réussira notre pari », insiste-t-il.

Abi Yao explique la chute des siens à Casablanca par le fait que son équipe, ne voulant pas se recroqueviller, s'était entêtée à jouer au football et à marquer des buts. « Cela a disloqué notre bloc, ouvrant des brèches que l'adversaire a exploitées pour nous assommer. Mais la qualification est toujours jouable, pour nous », professe-t-il. « Nous n'avons pas le droit de baisser les bras », ajoute, pour sa part, le défenseur, Diallo Kouassi.

Une « remontada » que beaucoup d'observateurs considèrent totalement utopique eu égard à la qualité et à l'expérience de l'adversaire marocain, numéro un en Afrique la saison passée. Si l'entraîneur et les joueurs sont dans leur rôle d'afficher une saine mais trop grosse ambition, le bon sens incline à dire que les Guêpes de Williamsville auront bien du mal à planter leurs dards - il en faut six - dans la cage du WAC, l'autre, celui de Casablanca.