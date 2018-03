Congo-Brazzaville: Concert - Prestations réussies pour les orchestres Kingoli Authentique et K Musica

En sous-titre, Primitivisme occidental et créativité africaine, l'auteur porte sa perception des sens et… Plus »

L'artiste musicien Excellent Mavimba et Kingoli Athentique sont en studio pour la préparation de l'album « Un de retenu » dont la sortie est imminente. Quant à K Musica, créé en 2012, il compte à son actif un opus « La montée de l'aigle » et prépare un deuxième en deux volumes. Le premier sera disponible dans les bacs en juillet prochain.

Ces productions scéniques marquent le début d'un partenariat entre Kingoli Authentique, un groupe de Brazzaville, et K Musica, de Pointe-Noire. Le tout facilité par Armel Makosso et la mutuelle « Eloko ya peuple ».

Pour leur part, l'artiste Yves Saint Lazare et son orchestre, ravis de leur production, repartent combler de l'hospitalité qui leur a été accordée par le public. « Pour nous, c'est un grand pas, car nous avons besoin de la visibilité à Brazzaville. Le public ne nous regarde qu'à la télévision, aujourd'hui, celui de Talangaï nous a vus en live .», a expliqué l'artiste. Comme son confrère, il estime que « le fait d'associer Kingoli Authentique et K Musica est un concept à soutenir, car c'est une autre vision de promouvoir la culture congolaise, à cela, s'ajoutent l'unité, l'amitié et l'entente entre les artistes ».

Une série de productions musicales a ponctué la journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars dans le monde. À Brazzaville, on note celle des groupes Kingoli Authentique et K Musica.

