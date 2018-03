Congo-Brazzaville: Environnement - Gabriel Kinsa et l'association Terre d'école en tête d'affiche du pôle jeunesse

En sous-titre, Primitivisme occidental et créativité africaine, l'auteur porte sa perception des sens et… Plus »

Dans son contenu, à la fois théorique et pratique, le programme de l'association a pour objet de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement, de les initier à la connaissance des productions vivrières locales et, à terme, de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du plus grand nombre.

Avec plus de 50 % de sa population âgée de moins de 25 ans, le facteur « jeunesse » est à la fois un atout et une préoccupation majeurs. C'est tout le sens du programme pédagogique entrepris par l'association Terre d'école. Sa présidente, Maria Maylin, organise au sein du pôle jeunesse des ateliers contes. Ils seront animés, comme lors de la Foire de Bruxelles, par l'inégalable Gabriel Kinsa.

