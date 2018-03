Congo-Brazzaville: Mode et tendance - L'œuf de caille, volaille miracle

Depuis un moment, l'œuf de caille est devenu le chouchou des remèdes naturels. D'un gout exquis, comparé à celui de la poule, il est cinq fois moins gros et contient cinq fois plus de phosphore, 7,5 fois plus de fer, 6 fois plus de vitamine b1 et 15 fois plus de vitamine b2. L'œuf de caille est présenté comme le seul œuf diététique qui existe au monde avec des propriétés de guérison pour une grande quantité de pathologies.

L'oeuf de caille est capable de régler toutes les carences de tous types et de remettre dans le paramètre normal n'importe quel organisme humain des personnes âgées et d'enfants en général. Produit d'origine animale avec un contenu plus équilibré en protéines, vitamines, minéraux et enzymes, l'œuf de caille stimule et régénère l'organisme, améliore le quotient intellectuel, combat le stress, l'obésité, l'asthme, l'hypertension, la maladie du foie et de reins. C'est un antiallergique, un anti-inflammatoire, un antidiabétique, un hypo-cholestérol... et contient des vertus très prisées et efficaces d'aphrodisiaque.

La consommation d'œufs de caille combat l'impuissance sexuelle, l'asthme bronchique, la rhinite allergique, la conjonctivite, l'urticaire, la toux, la sinusite, l'amygdalite, l'eczéma, l'ulcère, le stress, la fatigue physique, l'athérosclérose..., en bref, un « soigne-tout ». En outre, l'œuf de caille combat les chutes de cheveux, l'ostéoporose ainsi que les affections de la thyroïde. Ses qualités tout à fait exceptionnelles font de l'œuf de caille le seul « médicament » sans aucune contre-indication.

La cure appropriée

Une cure dure environ sept semaines. Commencer aujourd'hui est donc un bon moyen de résister aux allergies. Officiellement, le protocole est le suivant : Durant les deux premiers jours du traitement, le patient doit prendre le contenu de trois œufs (crus). Puis quatre œufs le troisième jour et du 5e au 49e jour, le patient prendra cinq œufs. Pour un enfant de 10 ans, on conseille plutôt une quantité de trois œufs par jour pendant trente jours.

Dans les faits, il est recommandé plutôt de casser trois œufs frais dans un verre chaque matin et de les avaler en une gorgée. Faire cela d'aujourd'hui à début avril devrait déjà bien diminuer les symptômes allergiques. Consommez vos œufs de caille frais, toujours crus et laissez-les au frigo. Lavez vos œufs avant de les briser. Oui, oui, même avec la coquille ! Vous avez ensuite le choix. Piquez ensuite les deux pôles de l'œuf et buvez le contenu par un des pôles. Vous pouvez aussi verser le contenu d'un œuf dans un verre et le mélanger avec un jus de fruit ou du miel. C'est très bon !

Soyez à jeun en prenant vos œufs de caille et ne mangez rien ensuite pendant trois à quatre heures pour les adultes, une heure pour les jeunes. Attention aux hypotendus, les œufs de caille risquent de ne pas leur convenir. Cela fait pour un adulte un total de deux cent quarante œufs à avaler. C'est sûrement très bon pour la santé, mais un peu contraignant !

De même, le traitement aux œufs de caille a également été administré à des malades atteints du sida. On a constaté que les patients reprenaient du poids après en avoir beaucoup perdu et qu'ils retrouvaient de la vigueur physique. Le petit œuf tacheté n'a pas fini de nous surprendre. Son action efficace dans les affections allergiques, qu'elles soient respiratoires ou cutanées, est maintenant clairement prouvée. Mais il y a bien d'autres domaines dans lesquels ses bienfaits seront bientôt démontrés. Alors faites-vous du bien et avalez de la bonne santé.