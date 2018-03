Afrique: CAF Ligue des Champions - Le TP Mazembe pour la confirmation au Mozambique

Le Tout Puissant Mazembe a été plus puissant que le club mozambicain d'Uniao Desportiva do Songo (4-0), en… Plus »

« Il est vrai que nous avons une confortable avance de 4 buts, mais j'ai dit et plusieurs fois répété aux joueurs que rien n'est encore fait. A nous de mouiller le maillot pour arriver à arracher cette qualification à notre portée. Depuis le lendemain du match aller, tout s'est bien passé jusqu'à la dernière séance de ce vendredi à Beira. A l'esprit, nous avons l'idée de jouer normalement, offensivement et défensivement afin d'essayer de mettre l'adversaire en difficulté. Notre objectif sera de chercher à gagner afin de se qualifier. Pour y arriver, à nous de bien gérer le match, » a confié Pamphile MIHAYO, l'entraineur du TP Mazembe sur le site club.

Le Tout-Puissant Mazembe a pris ses quartiers à Beira au Mozambique mercredi 14 mars pour le compte des 16ème de finale retour de la Ligue des Champions. Après deux séjours dans l'antichambre couronnés de succès (deux C3 remportées en 2016 et 2017) les Corbeaux de Lubumbashi n'ont désormais plus envie de quitter la grande salle, celle ou les grands de ce continent s'écharpent. Le tenant du titre de la Coupe de la Confédération est en ballotage favorable après avoir laminé les Mozambicains sur le score sans appel de 4-0 au match aller joué à Lubumbashi il y 10 jours.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.