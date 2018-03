Sénégal: Sit-in devant le ministère de l'intérieur pour exiger le départ d'Aly Ngouille Ndiaye - L'opposition recidive le 23 mars

Les partis de l'opposition, membres de l'Initiative pour des élections démocratiques (Ied), ont annoncé hier, vendredi 16 mars, un nouvel plan d'actions dans leur bras fer avec le régime en place autour de la question relative au processus électoral. En conférence de presse organisée hier, ils ont annoncé une série de manifestations dont une visite auprès de l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, un meeting à Pikine-Guédiawaye le 22 mars, et un nouveau sit-in devant le ministère de l'Intérieur le 23 mars prochain.

S'exprimant lors de face à face avec les journalistes, Oumar Sarr, le secrétaire général national adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds) a indiqué que ce nouveau sit-in est prévu pour le vendredi 23 mars prochain, à la place Washington où se trouve le ministère de l'Intérieur. Poursuivant son propos, le responsable libéral a précisé tout de même que cette activité sera précédée d'une série d'autres activités dont une visite auprès de l'ambassadeur des États-Unis à Dakar et un meeting dans la banlieue dakaroise, respectivement le 21 mars le 22 mars prochain.

«Nous avons prévu de dérouler un nouveau plan d'actions pour amener le régime actuel à accepter nos revendications pour des élections transparentes et démocratiques au Sénégal. En plus du nouveau sit-in prévu à place Washington, nous allons investir la banlieue dakaroise, le 22 mars prochain, pour y tenir un grand meeting avec les populations de Pikine et Guédiawaye dans l'après-midi. Mais, auparavant, cette activité sera précédée dans la matinée par une visite de terrain auprès des différentes commissions de révision des listes électorales installées au niveau des deux villes», a annoncé Oumar Sarr.

Avant d'ajouter : «L'objectif visé à travers cette visite de terrain est de démontrer les fausses informations du régime concernant le nombre des commissions de révisions fonctionnelles. En effet, depuis le début de la présente révision des listes, le régime fait tout pour empêcher l'inscription des jeunes sur les listes en refusant d'installer, dans chaque commune, une commission comme le préconise la loi électorale. Nous allons parcourir les 16 communes de la ville de Pikine et les 5 de Guédiawaye pour montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale cette forfaiture du régime en place ».

Prenant la parole à son tour, Mamadou Diop Decroix enfoncera le clou : « nous avons constaté que tout est en train d'être fait pour ne pas faciliter l'inscription des jeunes » avant de préciser que l'opposition ne reculera pas tant que ses revendications ne sont pas prises en charge par le régime.

Poursuivant son propos, le leader d'Aj/Pads a également tenu à mettre en garde le pouvoir au sujet du système de parrainage. «Les responsables du pouvoir font le tour de certaines localités dont Touba et promettent des financements aux femmes tout en réclamant à ces dernières leurs cartes d'identité. Ils sont en train de se préparer pour le système de parrainage mais nous restons fermes dans nos revendications. On n'est pas là pour s'amuser, on veut une élection transparente. Il n'est pas question qu'on retourne en arrière dans le processus électoral ».

Parmi les revendications des responsables de l'Ied, il y a entre autres le retrait de l'organisation des élections au ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et la nomination d'une personnalité politiquement incolore, l'audit de tout le processus électoral et l'abandon du système de parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2019.