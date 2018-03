Congo-Brazzaville: Parlement - Le Sénat adopte l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale

En sous-titre, Primitivisme occidental et créativité africaine, l'auteur porte sa perception des sens et… Plus »

En outre, ce texte très important, selon le ministre, s'inscrit dans les mécanismes de coopération sous-régionale permettant d'accompagner et de sécuriser par la mutualisation des moyens et techniques, la libre circulation des personnes et des biens que préconise la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

Cet instrument a pour objectif d'assurer une meilleure protection des citoyens des pays de la sous-région ainsi que leurs biens. Il est également un outil de facilitation des actions de prévention et de lutte contre la criminalité, notamment transfrontalière et tous ses réseaux.

Le document a été défendu devant la chambre haute par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, qui a expliqué qu'il s'agit d'un outil de travail de l'Interpol. Aussi a-t-il ajouté, il permettra aux polices des Etats parties d'échanger les renseignements liés à la prévention et à l'investigation criminelle ainsi qu'à la police générale.

Le texte examiné et validé le 16 mars, à Brazzaville, vise la mise en place d'un cadre approprié de concertation et d'échanges en matière de police criminelle dans la sous-région.

