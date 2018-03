Congo-Kinshasa: Téléphonie mobile - Orange se satisfait de sa présence en RDC

Après le démarrage de ses activités en octobre 2011, la société, filiale à 100 % du Groupe du même nom, revendique aujourd'hui dix millions d'abonnés dans le pays.

Orange RDC a fait appel au cabinet de conseil en performance économique, Goodwill management, pour réaliser une étude indépendante de l'évaluation de son impact sur l'économie congolaise. L'atelier de restitution des résultats a eu lieu le 15 mars, à Kinshasa, devant la presse. Outre le nombre d'abonnés en pleine croissance, la société et l'ensemble de son écosystème, c'est-à-dire les salariés, les fournisseurs, les clients et les partenaires, représentent aujourd'hui 1,6 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, avec plus de trois cent mille emplois directs et indirects créés.

La restitution de ces résultats a été un exercice assez atypique dans le monde des affaires en RDC. Une entreprise acceptant de communiquer à la presse certaines informations sensibles de son impact réel sur l'économie nationale, après avoir eu précédemment une séance de travail avec les autorités du pays. Dans ce genre d'exercice, deux éléments sont d'une importance cruciale : la crédibilité du cabinet conseil et la notoriété de l'entreprise.

La presse a pu interroger directement le propriétaire du cabinet conseil, Alain Fusteck, au cours de cet atelier. Par rapport à l'évaluateur, le cabinet basé en France compte à son actif la réalisation d'une étude sur la valeur économique du Maroc, à la demande du roi Mohamed V. On lui attribue aussi une étude économique pour le compte du gouvernement français. Quant à la société Orange RDC, elle compte actuellement quatre cent soixante-seize employés directs.

Depuis janvier 2012, l'opérateur a lancé son Plan stratégique 2017-2020, intitulé « Essentiels 2020 ». Son objectif est de porter le client au cœur de toutes les opérations en cours. Entre-temps, la société a consolidé sa position en acquérant Oasis, qui opérait sous la marque Tigo. Ce qui l'a propulsée au deuxième rang, avec une part de marché sur le mobile estimée à plus de 30 % (Source : Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, 3e trimestre 2016). Bien entendu, ces chiffres ont continué à évoluer en 2017.

Ce rendez-vous avec la presse congolaise a revêtu une importance capitale dans un secteur affecté ces dernières années par la dépréciation du franc congolais et certaines mesures ponctuelles qui annihilent la compétitivité des opérateurs mobiles du pays. L'étude de Goodwill management a tablé tant sur l'impact direct qu'indirect de la société Orange RDC sur l'économie du pays. Cette contribution, a-t-on appris, s'est faite, directement, par la création d'emplois et la fiscalité, et, indirectement, par les différents achats, en quelque sorte tout l'écosystème créé par la société.

Dans l'ensemble, Orange RDC a créé directement et indirectement plus de trois cent mille emplois. La société compte plus de six cents collaborateurs directs. Pour la création de richesse, on l'estime à 1,6 % du PIB, soit 3 % de la valeur du pays. Enfin, il est difficile de ne pas parler du service Orange money qui représente une part importante d'un vaste marché développé par les quatre opérateurs des télécoms.

Au moins trois millions de Congolais utilisent ce service. Par ailleurs, il y a aussi l'autre facette, plus sociale à travers la fondation Orange qui intervient dans le secteur de la santé. Le village Orange regroupe un centre de santé, un point d'eau et une école. La dernière innovation de la société est la mise en place d'Orange énergie qui compte à ce jour la vente à des prix abordables de quelques centaines de kits énergétiques.

Mais que faut-il attendre concrètement comme retombées de cette étude ? Du côté de l'opérateur, cet exercice vise simplement à vérifier l'adéquation de ses principes et de ses valeurs avec l'exercice de ce métier en RDC. A la question de la presse congolaise sur la raison cachée d'une telle démarche, les responsables expliquent qu'ils ne sont pas à un premier exercice de la sorte en Afrique. Cela traduit juste une nouvelle façon de communiquer et de prouver l'apport effectif d'Orange dans les différents pays où ses filiales sont implantées.

Et puis, il reviendra aux Congolais eux-mêmes de reconnaître que certains opérateurs leur sont restés fidèles pendant les moments difficiles. Le Groupe Orange, a-t-on appris, a investi plus d'un milliard d'euros à travers le monde, avec une volonté de mettre en place des réseaux sur le moyen et long termes dans différents pays. Son ambition est de consolider sa position en RDC qui deviendra le troisième plus grand pays d'Afrique en 2022.