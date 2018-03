Sénégal: espagne - deux sénégalais tués en 48 heures - ousseynou mbaye rejoint mambaye ndiaye

La mort a en encore frappé un sénégalais établi en Espagne. Ousseynou Mbaye est décédé hier, vendredi 16 mars, lors d'une marche organisée à Madrid (Espagne) pour dénoncer la mort du jeune Mambaye Ndiaye tué, la veille. Un autre compatriote du nom d'Arona Diakhaté serait aussi dans le coma, a fait savoir le président de l'Association des sénégalais basés en Espagne, Momar Dieng Diop sur les ondes de la RFM. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Sidiki Kaba a ainsi annoncé, dans un communiqué, la convocation de l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal.

Deux morts en 48 heures ! Alors qu'elle n'a pas fini de pleurer le jeune Mambaye Ndiaye, la communauté sénégalaise établie en Espagne est de nouveau endeuillée avec la mort d'un autre compatriote. Il s'agit d'Ousseynou Mbaye décédé hier, vendredi 16 mars, à Madrid. Selon certains sites, «l'expatrié sénégalais a succombé à ses blessures causées par une pierre qu'il a reçue lors de la manifestation contre la mort de son compatriote».

Laquelle manifestation était organisée pour dénoncer la mort de Mambaye Ndiaye. Ce dernier qui vivait en Espagne depuis dix ans, est décédé des suites d'un arrêt cardiaque après une course-poursuite avec la police municipale avant-hier au cours d'une opération de patrouille. Le natif de Pire pratiquait la vente ambulante, une activité prohibée en Espagne. En effet, selon le président de l'Association des sénégalais basés en Espagne, Momar Dieng Diop, qui a donné la nouvelle sur les ondes de la Rfm, «un autre sénégalais du nom d'Arona Diakhaté serait aussi dans le coma». Mais aux dernières nouvelles, nous avons pris que ce dernier est sorti de son coma.

Aussitôt informé, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Sidiki Kaba a déploré les morts répétitifs de nos compatriotes à l'étranger. «Le gouvernement du Sénégal condamne les violences qui ont occasionné la mort de deux Sénégalais», a déclaré Me Kaba.

Et d'annoncer la convocation du représentant de Madrid à Dakar. «J'ai convoqué immédiatement l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal pour qu'il transmette une note verbale de protestation du Sénégal avec le communiqué qui a été transmis et il est exigé qu'il y ait une enquête qui détermine immédiatement les causes et les circonstances du décès de ces Sénégalais"», informe le chef de la diplomatie sénégalaise.

Il faut rappeler que la série macabre des compatriotes sénégalais est devenue fréquente à l'étranger. La semaine dernière, c'était Idy Diène, originaire de Mont-Rolland, qui a été froidement abattu par un italien à Florence. Et les sénégalais avaient fermement dénoncé ce crime. De Charles Ndour au Maroc, en passant par Moustapha Diakhaté au Gabon, jusqu'à Modou Mayé Ndiaye en Espagne, la liste des sénégalais tués à l'étranger est loin d'être exhaustive. Paradoxalement, les enquêtes annoncées tardent à établir les vérités sur ses crimes.