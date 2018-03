Sénégal: Le groupe «Jamm» se met aux couleurs africaines

Depuis le vendredi (9 mars), les commentaires sur les propos du philosophe se multiplient et le font tomber en… Plus »

« Jamm » a montré que, loin du cliché d'une musique qui serait figée dans le passé, le jazz s'est réinventé grâce au numérique. En point de presse, jeudi, le groupe a proposé une façon inédite de distribuer la musique au Sénégal via une « carte à gratter » pour télécharger l'album, également disponible sur Internet ou sur Cd. Celui-ci est aussi accessible sur la plateforme de téléchargement MusikBi. Pour faire découvrir son album au public sénégalais, le groupe a entamé une série de concerts. Outre la présentation de ce nouvel album, « Jamm » s'est aussi exprimé sur la lutte contre la piraterie musicale et la promotion de la musique sénégalaise en général et du jazz en particulier.

Après 25 ans de carrière musicale, le groupe de jazz « Jamm », a dévoilé, jeudi, sa toute nouvelle production intitulée « Wërsëg » (chance en wolof). Composé de huit titres, les quatre sont des reprises de grands standards du jazz comme Caravan de Duke Ellington. Quant au reste, ce sont des compositions originales aux couleurs africaines. L'album, informe un communiqué, prend parfois des accents de « Samba », de « Bossa », du Moyen-Orient et des Antilles, mais laisse la part belle à la section rythmique et aux cuivres. En guise de clin d'œil, en rapport avec les débuts de « Jamm », le groupe a invité Cheikh Guissé, du célèbre groupe des Frères Guissé, à poser sa voix sur le titre éponyme de l'album.

