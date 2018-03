Sénégal: Gestion des catastrophes et des situations d'urgence - L'Ucad lance son diplome de psycho-traumatologie

La Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'Ucad a lancé avant-hier, jeudi, son diplôme d'université en psycho-traumatologie, conformément à la loi n° 2011-05 du 30 mars 2011. Cette cérémonie de lancement du diplôme a vu la participation de plusieurs professionnels dont des médecins, des psychiatres, des pédopsychiatres militaires.

En collaboration avec le Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls), la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a lancé, jeudi, son diplôme d'Université de Psycho-traumatologie. Selon le professeur Mamadou Habib Thiam, Chef de service de Psychiatrie, Directeur du diplôme d'Université de Psycho-traumatologie, l'objectif visé est lié à un «besoin d'élargissement de la formation pour une meilleure gestion des individus dans les périodes de crises, de catastrophes naturelles mais aussi de situations d'urgence ».

Avec la formation en question, les bénéficiaires pourront prendre en charge les populations affectées tant sur les plans psychologique que social. « Nous vivons dans un contexte où la catastrophe est imminente et entraine de graves souffrances pour les populations qui en sont victimes. Les conséquences psychologiques et sociales des traumatismes psychiques peuvent porter atteinte à la santé mentale et au bien-être psychosocial des populations», a indiqué le professeur Thiam.

Ainsi, dans le souci d'anticiper sur les faits, les psycho-traumatologues sénégalais ont lancé une formation des professionnels pour solutionner les questions soulevées par la prise en charge des personnes victimes des catastrophes ou en situations d'urgence. De l'avis du Pr Mamadou Habib Thiam, «on est arrivé à un moment où, au Sénégal et en Afrique et d'une manière générale dans le monde, on assiste à une mondialisation du malheur. Il y a pas mal de catastrophes naturelles, civiles militaires et les personnes qui sont victimes devraient être prises en charge».

A en croire les psycho-traumatologues, la formation est basée sur deux volets. D'abord, le volet théorique qui suppose les bases scientifiques, l'évaluation en psycho-traumatologie, l'approche clinique du psycho-trauma, le trauma chez l'enfant, mais également la prise en charge du trauma. En ce qui concerne le volet pratique, il est prévu des exercices de simulation et de mise en situation, mais également l'étude de cas. Les promoteurs ont aussi renseigné que cette formation va durer 12 mois pour l'année universitaire 2017-2018, dans un volume horaire de 100 heures dont 80 heures seront consacrées à la théorie et 20 heures pour les travaux dirigés.

Le Pr Thiam a également rappelé que, jusqu'à récemment au Sénégal, on disposait de personnes qui ont été formées pour pouvoir prendre en charge les victimes. «On a mis en place ce diplôme d'université de psycho-traumatologie qui est une formation d'une année où on apprend aux apprenants les bases scientifiques de la psycho pathologie des victimes», a-t-il dit.

Laissant enfin entendre que pour les médecins, la formation se fait à partir du doctorat d'Etat parce qu'il y a des notions de bases qu'il faut savoir, il a fait savoir tout de même savoir que dans d'autres possibilités, on peut intégrer de personnes qui ont un niveau d'étude Bac plus 5 et qui touchent un peu la biologie. Selon lui, «dans les pays de la sous-région, il n'y a pas cette formation. C'est pourquoi la formation a une vocation nationale mais aussi régionale. On envisage d'ouvrir la formation à d'autres personnes telles que les militaires, les Sapeurs-pompiers, la police, la presse et aussi les infirmiers».