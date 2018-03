Sénégal: En route pour le «Daaka» de Médina Gounasss - Macky Sall a eu droit à un accueil chaleureux à Tambacounda

En route pour la retraite spirituelle de Médina Gounass, le président de la République, Macky Sall, a été chaleureusement accueilli, hier, à Tambacounda, par les populations mobilisées par les responsables politiques locaux.

En partance pour Medina Gounass, le Président de la République était de passage à Tambacounda où il a eu droit à un accueil chaleureux. De l'entrée de la ville à la sortie vers Medina Gounass en passant par la gouvernance, une ambiance festive a été notée. Les populations et les militants ont réaffirmé leur attachement au Président Macky Sall. Vêtus de tee-shirt à l'effigie du Chef de l'Etat et des leaders locaux, Sidiki Kaba, Mame Balla Lô, Mamadou Kassé et des autres responsables, ils ont pris d'assaut la voie que le cortège du Président a empruntée.

Cette mobilisation a été possible grâce au travail de terrain effectué depuis une semaine. En effet, les responsables politiques avaient sonné la mobilisation. Des rencontres ont été organisées pour qu'un accueil chaleureux soit réservé au président de la République. Chacun des responsables politiques de la localité a mobilisé ses militants pour accueillir le président. Les maires, les présidents des conseils départementaux de la région et les députés ont joué leur partition pour manifester leur soutien au président Sall.

Les militants sont mobilisés depuis 8 heures. Ils ne veulent pas rater l'occasion de communier avec le Président Macky Sall», a déclaré Mamadou kassé, responsable local. «Nous voulons montrer notre engagement sans faille derrière le président de la République pour lui donner un second mandat au premier tour, dans l'unité des cœurs et des esprits», a ajouté le Directeur général des Hlm. «Tous les responsables du parti sont à Tambacounda pour recevoir le Président Macky Sall», a de son côté déclaré le président du Conseil départemental de koumpentoum.

Pour le Maire de Bala, dans le département de Goudiry, c'est un grand moment de mobilisation afin de remercier le Président de la République pour ses réalisations, notamment par le Pudc qui a désenclavé des localités de notre région et apporter de l'eau et de l'électricité. «Nous voulons aussi dire au président l'espoir que nourrissent les populations qui n'ont pas encore de routes et qui attendent des forages des dispensaires, etc.», a ajouté le maire.

«C'est une grande fierté pour toutes les populations. Il y a eu des changements qualitatifs dans notre région depuis l'avènement du Président Sall», a lancé Tidiane Sidibé, directeur de cabinet, du ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, chargé de l'Accompagnement et de la Mutualisation des organisations paysannes.

Pour les responsables interrogés, le président fait honneur à la région de Tambacounda. «C'est devenu un rituel très attendu. Chaque fois que le président va au Daaka de Medina Gounass, il fait honneur à Tambacounda», a dit Djiby Cissé, ambassadeur itinérant et président de la chambre de commerce de Tambacounda.