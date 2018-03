Congo-Brazzaville: Justice - La session criminelle s'ouvre le 29 mars

En sous-titre, Primitivisme occidental et créativité africaine, l'auteur porte sa perception des sens et… Plus »

Plus d'une centaine d'affaires sont inscrites au rôle de cette session criminelle qui sera bouclée en mai. Certaines d'entre elles retetiennent l'attention de l'opinion nationale et internationale. Le rôle, rappelons-le, est le document sur lequel le greffier porte la liste des affaires qui sont appelées à l'audience d'une chambre du tribunal où il est affecté. Aux jurés de faire preuve de probité et de bonne moralité en fonction desquelles ils ont été retenus vu le poids des affaires sur lesquelles ils auront mot à dire.

Le code de procédure pénale le prévoit en son article 251. Le tirage au sort des jurés se fait dix jours au moins avant le début de la session criminelle sur la base d'une liste annuelle, a rappelé le premier président de la Cour criminelle, Christian Oba. L'article 220 du même code justifie, par ailleurs, la présence des jurés dans la composition de ladite Cour. C'est donc conformément à la loi que s'est tenue au Palais de justice de Brazzaville l'audience publique de leur désignation. Sur une liste de vingt-cinq noms dont sept ont été absents, six ont été retenus comme jurés titulaires et quatre suppléants.

