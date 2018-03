Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - L'ECT n'a mandaté personne à la réunion de Moïse Katumbi

Le président de la formation politique, Chadrack Baithsura, a démenti la folle rumeur qui a circulé à travers les réseaux sociaux selon laquelle ses délégués auraient pris part à Johannesburg, en Afrique du Sud, à la rencontre organisée par l'ex-gouverneur du Katanga.

Dans une déclaration faite devant la presse au siège du parti situé dans la commune de Lingwala à Kinshasa, Chadrack Baitshura a affirmé que son parti n'a mandaté personne à la réunion d'une partie de l'opposition qui a eu lieu dernièrement en terre sud-africaine. « Nous avons appris, à travers les médias, que l'ECT avait envoyé une délégation à Johannesburg pour nous représenter à une réunion de l'opposition de notre pays. Nous voulons préciser que l'ECT n'a envoyé personne à cette réunion. », a-t-il indiqué.

Selon les réseaux sociaux, l'Eveil de la conscience pour le travail et le développement (ECT) aurait délégué Mumbagama à cette réunion. Ce qu'a démenti formellement son président, martelant que toute personne qui fait circuler cette information est contre ce parti. « Nous, à l'ECT, nous nous sommes fixé un seul objectif, celui d'aller aux élections apaisées, dans un climat de paix, et que nous puissions les gagner. Notre objectif à l'ECT est qu'au terme des ces scrutins, nous puissions avoir un grand nombre de députés nationaux et provinciaux. », a laissé entendre son président.

Pour Chadrack Baitshura, Moïse Katumba n'est ni fondateur ni membre de l'ECT. « Chaque parti a un règlement intérieur et un statut qui régit les membres fondateurs. Dans les statuts de l'ECT, il n'y a pas un endroit où Moïse Katumbi a signé comme fondateur. Il n'est pas membre de l'ECT. Aucun jour, on lui a posé cette question et qu'il ait répondu qu'il était de l'ECT. Moïse était du PPRD. », a-t-il expliqué. L'ECT, a poursuivi son président, a été fondé par des membres qui sont tous bien connus, au nombre de quarante-sept.

Répondant à la question de savoir si le chef de l'État serait parmi ces membres fondateurs, le président de l'ECT a déclaré: « Le président de la République est membre du PPRD, le président Joseph Kabila peut être inclus car il est l'autorité morale de la majorité présidentielle. À ce titre, rien ne peut être fait sans qu'il en soit informé ». Précisons que l'ECT est un parti politique allié à la majorité présidentielle.