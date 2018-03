Congo-Brazzaville: Parti lumumbiste unifié - Lughi Gizenga et Adolphe Muzito démis de leurs fonctions

La décision aurait été motivée par les tractations politiques entreprises récemment par les deux cadres de la formation politique avec d'autres de l'opposition, telles que le MLC de Jean-Pierre Bemba et l'UNC de Vital Kamerhe.

Décidemment, les tractations politiques amorcées récemment par le tandem Lughi Gizenga-Adolphe Muzito avec, en toile de fond, un rapprochement avec des partis de l'opposition tels que le MLC et l'UNC, n'ont pas été du goût de certains caciques du Parti lumumbiste unifié (Palu), allié de la majorité présidentielle (MP). Les deux cadres du Palu, respectivement secrétaire permanent et secrétaire adjoint, ne font plus partie de sa direction. C'est ce qu'a décidé ce week-end le patriarche Antoine Gizenga, signataire d'un communiqué largement partagé sur les réseaux sociaux. Wolf Kimasa et Godefroid Mayobo remplacent les deux responsables évincés.

Une décision qui, somme toute, était prévisible. Gizenga Lughi et Adolphe Muzito avaient pris la liberté, pour des raisons de positionnement, de mettre à mal l'alliance politique conclue dès 2006 entre le Palu et la majorité présidentielle en convolant avec le MLC et l'UNC. Apparemment, tout s'est passé comme s'ils n'avaient pas reçu le quitus du patriarche pour amorcer leur action. Pourtant, ils ont déclaré agir en toute responsabilité au nom du Palu après le constat d'échec d'un partenariat politique sans issue avec la « Kabilie ». Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'Antoine Gizenga décide d'écarter les deux lascars de la direction du Palu ?

Ce qui est sûr, c'est que l'éclatement de l'alliance avec la MP aurait, par voie de conséquence, précipité l'éviction des cadres du Palu qui prestent dans les institutions, notamment au gouvernement, en l'occurrence, les ministres des Mines et du Travail. Ces derniers, jouant au maintien à leurs postes, auraient, d'après des sources, usé de leur influence auprès du « vieux » en cliquant sur la fibre familiale pour obtenir le départ de Lughi et Muzito, devenus éléments dangereux. L'autre donne à prendre en compte, c'est sans doute la descente impromptue effectuée la veille, à Mont Fleury, par Joseph Kabila en sa qualité d'autorité morale de la MP. Rien n'a flirté de l'entretien entre lui et Antoine Gizenga. Mais l'on ose croire que l'avenir de l'alliance Palu-MP était au menu, perspectives électorales obligent.

L'heure était donc propice pour recadrer l'alliance et la rebooster en la remettant sur le sérail au moment où elle affichait des signes d'essoufflement. Le Palu qui, en son temps, avait réclamé une évaluation de son partenariat avec la majorité, paraît avoir avalé sa langue en optant pour une reconduction tacite et sans bruit de son pacte avec Joseph Kabila. En tout cas, c'est le sens à donner au limogeage de Lughi et Muzito dont le seul tort est d'avoir justement voulu sceller la rupture d'une alliance qui tient encore le bon bout, malgré les incartades de certains cadres au verbe haut.

Si Gizenga Lughi tente de calmer le jeu, estimant que le patriarche chercherait par là à les nommer à d'autres postes au sein du parti, Adolphe Muzito, dont on connaît la franchise, n'a plus sa langue en poche depuis son éviction. L'homme reste attaché à ses convictions. Il estime que la coalition entre son parti et la MP devrait logiquement cesser d'exister, chaque parti devant se préparer pour affronter les prochaines élections sous ses couleurs propres. Et d'ajouter que l'heure est venue de discuter des programmes politiques en vue de nouvelles alliances électorales. « Nous ne voulons pas soutenir des gens qui ne seront pas d'accord avec notre politique. Jusqu'ici, nous avons commencé des contacts. C'est notre droit et tout le monde s'y met, d'ailleurs. Le PPRD consulte, constitue des regroupements politiques. Nous aussi ! Après, on verra. », a-t-il déclaré dans sa dernière sortie médiatique.