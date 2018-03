Sénégal: Décès de Lobatt Fall - La dernière pagaie d'un Thioubalo (pêcheur)

C'est à l'hôpital Principal de Dakar que le célèbre transporteur, Lobatt Fall a rendu l'âme hier, vendredi 16 mars. Agé de 89 ans, l'ancien militant du Parti socialiste a été député et membre du Conseil économique et social à l'époque. Lobatt Fall été à la tête de la défunte gare routière «Pompiers» de Dakar en tant que président national du groupement des transporteurs du Sénégal pendant 50 ans.

Le célèbre transporteur Lobatt Fall a tiré sa révérence hier, vendredi 16 mars, à l'hôpital Principal de Dakar. L'ancien opérateur économique était âgé de 89 ans et vivait à Pikine-Khourounar où d'ailleurs une célèbre cité porte son nom. Il a été l'un des plus anciens transporteurs de la défunte gare routière de «Pompiers». En atteste, 50 années à la tête de cette ancienne gare officielle de Dakar en tant que président national du groupement des transporteurs du Sénégal. Lobatt Fall a aussi marqué de son empreinte la scène politique sénégalaise.

Homme politique et militant du parti socialiste, il a été député sous le magistère de l'ancien Président Abdou Diouf. A son actif, il a été député et a siégé durant dix années à l'Assemblée nationale. S'en suivra son passage au Conseil économique et social. Fervent militant socialiste, il a tourné le dos au Ps après la défaite de Abdou Diouf en 2000. Au crépuscule de sa vie, Lobatt Fall qui était considéré comme un milliardaire, s'était retrouvé dans une situation «un peu difficile».

Dans un entretien accordé au journal Walf Grand Place à l'époque, il disait : « je ne suis pas aussi paumé que vous le croyez. Je remercie le bon Dieu. Il m'a tout donné dans ma vie. Je n'ai jamais manqué de rien. Ce qui me reste me suffit. Mieux, cela m'a permis de connaître beaucoup de choses que j'ignorais sur ce monde. On dit que « lu ëp tuuru » (tout excès est nuisible Ndlr).

Maintenant que ma richesse est modeste, j'ai plus de temps à me consacrer à moi-même. Des maisons, j'en avais plusieurs. J'ai tout donné. Même s'il m'en reste et quelque dix véhicules». Aussi, disait-il, que ce revers de fortune, lui a appris plusieurs choses. «J'en ai appris des choses que j'ignorais. Des gens qui me fréquentaient et qui m'ont tourné le dos par ingratitude. C'est normal. Lorsqu'une personne est riche, elle ne peut avoir de temps de discerner amis sincères et opportunistes. Seulement, il y avait parmi ce beau monde des relations reconnaissantes qui ne visaient pas ma fortune».

Toujours dans cette interview, Lobatt Fall déclarait que sa «pauvreté» résultait de son contentieux avec la Sgbs du temps de Ottaviani. «On avait un contentieux à l'époque où il était directeur général de la Sgbs. Je l'ai giflé dans son bureau avant de porter plainte contre lui. Le tribunal l'avait condamné à un sursis assorti d'une amende de 100.000 francs. Il a contre-attaqué en faisant main basse sur six de mes maisons sises aux Almadies et une autre à la rue Carnot (... )».

Polygame et père de plusieurs enfants, le défunt est originaire du village de Thioubalel dans le département de Podor. Dernièrement, il avait créé un mouvement de soutien à l'action de l'actuel Président de la République, Macky Sall. Selon certaines sources, la dépouille a quitté Dakar hier soir en direction de son village natal où il sera inhumé.