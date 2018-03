Sénégal: Ligue 1 - La Sonacos a une victoire de la première place provisoire

L'équipe de la Sonacos (28 points +4), 2-ème de ligue 1, va tenter contre Mbour PC de gagner pour prendre provisoirement la première place du classement en raison de la déprogrammation du match de Génération Foot (30 points) pour cause de Ligue africaine des champions.

Face à un adversaire qui a lourdement chuté (1-5) à domicile contre le Ndiambour de Louga lors de la précédente journée (16-ème) et qui aura besoin de rebondir, l'équipe de Diourbel n'aura pas la tâche facile. Mais si elle ne veut pas se laisser distancer dans la course aux premières places, elle n'aura pas le choix face à cette équipe du Mbour PC qui a perdu quatre cadres au cours de la saison.

En plus de sa colonne vertébrale constituée du défenseur Moustapha Kassé, du milieu de terrain Ibou Sène Diouf et de l'attaquant Benoît Toupane, le vainqueur de la Coupe du Sénégal, a perdu il y a quelques semaines son capitaine et leader de sa défense, Mame Adama Guèye.

Autre grande affiche de 17-ème cette journée, le match devant opposer le Jaraaf (25 points) au 3-ème Teungueth FC 4-ème (24 points).

Avec un point de différence, les deux équipes vont jouer la gagne pour se rapprocher de la Sonacos et de Génération Foot qui occupent respectivement les 2-ème et place de leader. La 17-ème journée qui se jouera ce dimanche sera amputée du match US Ouakam-Génération Foot à cause de la rencontre de Ligue des champions devant opposer l'équipe de Déni Birame Ndao au Horoya AC de Guinée, ce samedi.

Programme

NGB-Linguère

Jaraaf-Teungueth FC

GFC-DSC

Sonacos-Mbour PC

Stade de Mbour-Diambars

Ndiambour-AS Douanes.

Classement à l'issue des 16 journées

1-ère Génération Foot 30 pts (+17), 2-ème Sonacos 28 pts (+4), 3-ème Jaraaf 25 pts (+8), 4-ème Teungueth FC 24 pts (+3), 5-ème Stade de Mbour 23 pts (+10), 6-ème AS Douanes 22 pts (+2), 7-ème Linguère 22 pts (+2), 8-ème Mbour PC 22 pts, 9-ème Ndiambour 21 pts, 10-ème Casa Sports 17 pts (-1), 11-ème Dakar Sacré Cœur 15 pts (-4), 12-ème Diambars 13 pts (-4), 13-ème Niary Tally 13 pts (-9), 14-ème Guédiawaye FC 6 pts (-17), 15-ème US Ouakam 3 pts (-11).