Sénégal: Un nouveau roman de Sidy Bouya Mbaye, privilège d'un non-voyant qui a percé le secret de la nuit

M. Mbaye, actuellement chargé de l'information, du protocole et de l'accueil au bureau de l'autoroute à péage de l'APIX, l'agence chargé de l'investissement et des grands travaux, dirige par ailleurs depuis 2005 un parti politique, Alliance pour la conscience citoyenne (ACC Nitté).

Cet enseignant de lettres et de philosophie est aussi un activiste de la société civile, membre par exemple du CONGAD, le Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement.

Sidy Bouya Mouahamadal Fadel Mbaye, natif de Dakar, où il a fait son cursus scolaire et universitaire qu'il n'a pu achever à cause d'une méningite qui a eu pour séquelle une cécité définitive depuis 1990.

Ainsi, suivant un "renversement de l'ordre" de la vie et des choses, les non-voyants ont "le pouvoir de se détacher" des choses terrestres et des vices de toutes sortes pour une introspection visant à "éclairer vous autres les voyants", dit-il.

L'âme "a faim" et est dans un besoin de foi et de "nourriture" en Occident comme en Afrique, puisque "la pensée a des limites, même la science a des limites, donc l'homme doit se reconstituer", c'est-à-dire replonger au plus profond de son essence pour se retrouver et vivre en paix.

"Le non voyant se conforme avec la nuit et il est la nuit", souligne l'écrivain, convoquant naturellement le mythe d'Œdipe, du nom de ce héros de la tragédie grecque qui a préféré se crever les yeux responsables de toutes ses misères.

