Sénégal: Sédhiou-impact de la grève sur les enseignements et les services utilitaires - Quantum horaire crêve, factures d'eau et d'électricité toujours en hausse !

La spirale de grève enclenchée par le cartel des syndicats de l'enseignement continue d'engloutir le volume de travail requis pour l'année et appelé quantum horaire. Celui-ci est estimé à 900 heures l'année scolaire mais nombreux sont les chefs d'établissement qui ont des appréhensions sur la suite de l'année. A en croire ces responsables d'école, ces grèves ne limitent pas la fréquentation de leur établissement ni la sollicitation des services utilitaires telles que l'eau et le courant électrique. Par conséquent, se désolent-ils, les factures dépassent même la moyenne de consommation en temps habituel.

Le mot d'ordre de grève décrété par les différentes organisations syndicales depuis trois mois affecte profondément les enseignements/apprentissages dans la région de Sédhiou. Mamadou Lamine Bodiang le directeur de l'école élémentaire Chérif Younouss Aïdara (ex-école II de Sédhiou) exprime une grande inquiétude sur la qualité et le volume des enseignements : « pour un quantum horaire de 900 heures recommandé par année scolaire, nous sommes très loin du compte normal. Et étant entendu que nous sommes dans une zone pluvieuse (dès le mois de juin-ndr), nous craignons fort une baisse drastique du niveau des élèves ».

S'agissant de l'impact de la grève sur l'agenda pédagogique, Mamadou Lamine Bodiang Mané ajoute que « les évaluations ne sont jusqu'ici pas faites et au mieux, on risque de faire juste deux compositions pour pouvoir évaluer les élèves tant soit peu. Du côté du lycée Ibou Diallo, le proviseur Mamadou Mané déclare que « certes, la grève est bien suivie au lycée mais nous notons une réelle volonté de certains professeurs à faire cours. Environ 30% d'entre eux font cours ».

Pour ce qui est de l'impact de ces perturbations scolaires sur la consommation en eau et électricité, les deux chefs d'établissement trouvent que les factures sont encore plus « salées ». Mamadou Mané du lycée Ibou Diallo a fait observer que « malgré ces mouvements de grève, nos factures d'eau et de courant électrique restent à peu près les mêmes si elles n'ont pas vraiment augmenté. Cela s'explique par le fait que certains professeurs font toujours cours, les groupes de travail des élèves fonctionnent. Il se trouve également que notre établissement accueille très souvent des compétitions sportives, comme ce fut récemment le cas pour les phases communales et départementales et les régionales pour ce week-end à venir. Eau et lampes sont très sollicitées ».

Situation presqu'analogue à l'école Chérif Younouss Aïdara où le directeur Mamadou Lamine Bodiang atteste que « notre école abrite beaucoup de rencontres. Ce qui fait que, malgré les grèves, les présences humaines et les besoins sont toujours là. Donc nos factures n'ont pas baissé, bien au contraire, j'ai constaté une légère augmentation ces deux derniers mois ». Au rythme actuel et face à l'ampleur de la grève, le préjudice risque d'être grand sur l'avenir immédiat des apprenants d'où leurs mouvements incessants de rue pour se faire entendre.