Sénégal: L'accès équitable à des services de santé de qualité, "une priorité nationale" (ministre)

"Nous comptons sur l'appui des partenaires techniques et financiers pour mieux formater les dispositifs extrêmement importants de la santé communautaire, visant à améliorer les conditions de travail des médecins et autres agents de santé, notamment communautaires", a lancé M. Sarr.

Abdoulaye Diouf Sarr a ainsi invité les autorités territoriales, les collectivités, les partenaires techniques et financiers et les populations à faire de la libre administration des collectivités un principe constitutionnel et le transfert de compétences et de ressources, "une réalité pour le développement dans la solidarité et l'autodétermination" à travers l'Acte 3 de la décentralisation.

"Je magnifie cette belle initiative du donner et du recevoir entre toutes les parties prenantes de la santé communautaire pour garantir des services de qualité dans un environnement durable et résilient", a dit Abdoulaye Diouf Sarr.

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale y participait à un forum de trois jours sur la santé communautaire, sous l'égide du district sanitaire de la localité, qui polarise les communes de Diass, Sindia et Popenguine-Ndayaane.

