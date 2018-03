Cote d'Ivoire: Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin - Sandrine Roland exhorte les femmes à oser

Plateforme d'échanges et de valorisation des compétences féminines, le Feef se bonifie au fil des ans.

« Nous voulons dire aux femmes de ne pas avoir peur, d'oser, car les femmes sont, de nature, résilientes, et ont du talent. Il est mieux d'essayer que de ne pas le faire et regretter après ». Ce sont les propos de Sandrine Roland, à l'ouverture de la 5e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin (Feef 2018), le vendredi 16 mars à Abidjan Cocody.

Le thème de ce forum s'intitule : « Oser et réaliser vos rêves ». Une manière d'inciter les femmes à la prise d'initiative, estime Sandrine Roland, également directrice associée de l'Agence Alpha Omega service Africa (Aos). « On demande aux Ivoiriennes d'oser parce qu'on a remarqué qu'elles se sentent un peu limitées ou diminuées dans leur prise d'initiative », souligne-t-elle.

Plateforme d'échanges et de valorisation des compétences féminines, le Feef se bonifie au fil des ans. Il permet aux femmes aussi bien de la Côte d'Ivoire que de la sous région de se retrouver et échanger sur les perspectives de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Mais aussi de discuter sur les difficultés qu'elles rencontrent dans les prises de d'initiative.

3000 participants sont attendus à cette initiative qui sera animée par des conférences, des ateliers, des B to B. Le guichet de l'emploi qui a été institué dans l'édition précédente fera également partie pour 2018.