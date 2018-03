Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Philosophie et Esthétique » de Jean-Luc Aka-Evy

En sous-titre, Primitivisme occidental et créativité africaine, l'auteur porte sa perception des sens et de l'instinct sur la science qui traite du beau et du sentiment qu'il fait naître en nous.

La théorie sur la perception, le jugement de goût ou du sentiment du plaisir est une science toute neuve. D'après l'auteur, depuis une quarantaine d'années, elle connaît un essor considérable, singulièrement dans la tradition phénoménologique occidentale. Il l'analyse comme un des tournants majeurs de la philosophie du XXe et du début XXIe siècle, considérant qu'elle serait devenue l'une des meilleures clés d'analyse et de compréhension des phénomènes humains.

Dans Philosophie et Esthétique, Jean-Luc Aka-Evy propose, à travers ses analyses, de fournir un choix représentatif de travaux relevant du domaine esthétique et métaphysique relatif à la créativité africaine contemporaine. C'est un ouvrage, en fin de compte, susceptible de faire découvrir un certain nombre de recherches d'une importance vitale pour la réflexion sur le concept essentialiste du « Primitivisme occidental » tel qu'il s'institue dans le discours philosophique moderne pour appréhender et comprendre la beauté « nègre » !

Jean-Luc Aka-Evy, professeur titulaire des universités, est docteur d'Etat des lettres et sciences humaines (Philosophie/Esthétique) et, également, docteur Cycle d'histoire de l'art de l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Il a été coordonnateur de la formation philosophie de l'université Marien-Ngouabi. Pendant plus d'une trentaine d'années, il a exercé la fonction de Commissaire général du Festival panafricain de musique. Cet ancien directeur général de la Culture au Congo est, à ce jour, devenu ambassadeur du Congo au Sénégal. Son livre "Philosophie/Esthétique" a été publié aux Editions L'Harmattan.