Sénégal: AIBD - Lancement d'une enquête de "satisfaction clients", à partir de 11 heures

Depuis le vendredi (9 mars), les commentaires sur les propos du philosophe se multiplient et le font tomber en… Plus »

Il précise : "Elles permettent à l'entreprise en charge de l'exploitation de l'AIBD, de communiquer avec ses clients. Cet échange repose sur plusieurs principes : comprendre les raisons qui motivent les clients, évaluer la qualité de service attendue et la qualité de service perçue, mesurer le degré de satisfaction des clients de l'aéroport, améliorer la qualité de service en prenant en compte les besoins et les attentes des clients".

Selon le document, "les enquêtes de satisfaction clients se dérouleront durant le mois de mars et seront effectuées auprès des compagnies aériennes, de la société d'assistance 2AS et des passagers suivant les différents domaines d'intervention de LAS concernant l'aérogare et le côté piste".

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.