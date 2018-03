Cote d'Ivoire: Entretien des routes - Amédé Kouakou sensibilise les consommateurs

La liste des 24 joueurs pour les rencontres amicales contre le Togo et la Moldavie a été… Plus »

« La balle est dans votre camp. Nettoyez régulièrement les caniveaux et ne versez pas de l'eau sur la voirie car l'ennemi n°1 de la route, c'est l'eau. Et si nos routes sont impraticables, cela impacte le coût des marchandises. Évitez les surcharges des camions car une route se dégrade lorsqu'elle est constamment surchargée », a déclaré le ministre.

Le ministre des Infrastructures économiques, Amédé Kouakou, a fustigé le comportement de certains consommateurs face à la dégradation du réseau routier. À l'occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs qui s'est déroulée le 15 mars à l'auditorium de la Bibliothèque nationale au Plateau, le ministre a mis l'accent sur les causes de la forte dégradation des routes: la surcharge des camions et l'eau.

