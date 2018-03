Cote d'Ivoire: Éléphants - Yaya Touré de retour

La liste des 24 joueurs pour les rencontres amicales contre le Togo et la Moldavie a été dévoilée le vendredi.

Les Éléphants de Côte d'Ivoire reprennent du service, les 24 et 27 mars prochains, contre le Togo et la Moldavie, à Beauvais en France. Pour ces deux rencontres amicales, le sélectionneur par intérim des Éléphants a fait appel à 24 joueurs dont Yaya Touré. Le milieu de terrain ivoirien effectue son retour dans l'équipe, après s'être retiré il y a trois ans, après la Can 2015.

Le joueur de Manchester City va conduire, pour ces deux rendez-vous, un groupe constitué de jeunes et de quelques anciens. Une sélection dont la majorité des joueurs était présente à la dernière Can en 2017, au Gabon, où les Pachydermes ivoiriens n'avaient pu franchir le dernier tour.

Serey Dié, Max Gradel Eric Bailly, Serge Aurier, Déli Simon, Wilfried Kanon, Séri Jean Michael, Sylvain Gbohouo, Franck Kessié et autres constitueront le socle d'une équipe où certains jeunes tels que Nicolas Pépé et Maxwell Cornet tentent de se faire une place. On note également quelques absences. Si Bony Wilfried, Jonathan Kodjia et Doumbia Seydou sont blessés, on ne sait pas grand-chose, pour l'instant, sur la non-convocation de Salomon Kalou et Gervinho. Cissé Abdoul Karim et Coulibaly Wonlo, le gardien de but et le défenseur de l'Asec, sont les seuls joueurs du championnat local faisant partie de la liste.

Le Strasbourgeois Ahoulou Jean Eudes va, lui, honorer sa première sélection avec l'équipe A de Côte d'Ivoire. Les Éléphants qui attendent la nomination d'un nouveau sélectionneur, depuis le départ de Marc Wilmots, seront coachés par le technicien ivoirien Kamara Ibrahim, sélectionneur national en charge des Éléphants locaux et olympiques. Il sera assisté de Kolo Touré et du préparateur des gardiens de but, Tizié Jean-Jacques.

Liste des joueurs convoqués

1 Gbohouo Sylvain (Tp Mazembe)

2 Cissé Abdoul Karim (Asec mimosas)

3 Sangaré Badra Ali (Free State Stars)

4 Aurier Serge (Tottenham)

5 Bagayoko Mamadou (Fc Malines)

6 Eric Bailly (Manchester United Fc)

7 Deli Simon (Ac Sparta Prague)

8 Kanon Wilfried (Ado La Haye)

9 Konan Ghislain (Victoria Guimares)

10 Coulibaly Wonlo (Asec mimosas)

11 Touré Yaya Gnegneri (Manchester City)

12 Gbamin Jean Philippe (Fc Mainz 05)

13 Diomandé Ismaël (Fc Caen)

14 Assalé Roger (Young Boys)

15 Serey Dié (Fc Bale)

16 Kessié Franck (Ac Milan)

17 Aholou Jean Eudes (Rc Strasbourg)

18 Séri Jean Michael (Nice)

19 Maxwel Cornet (Lyon)

20 Gohi Bi Cyriac (Sivasspor)

21 Max Alain Gradel (Fc Toulouse)

22 Pépé Nicolas (Losc Lille)

23 Sio Giovanni (Montpellier)

24 Zaha Wilfried (Crystal Palace)