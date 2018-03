Ile Maurice: Droit à la terre - Des rastas «déracinés» à cause d'un parking

Selon la filiale de la Compagnie sucrière de Bel-Ombre (CSBO), au moment de faire le relevé du terrain avant la construction du parking, «nous avons noté qu'un cabanon avait été érigé illégalement sur une parcelle. C'est pourquoi, avant d'engager une procédure judiciaire, nous avons, à travers nos hommes de lois respectifs, tenté d'initier un dialogue pacifique avec l'association rastafari. Malheureusement, nous n'avons p ;u trouver de consensus.» Case Noyale Ltée précise que ce terrain est d'une superficie de 2,044 hectares. Et d'ajouter qu'«en tant qu'employeurs historiques du Sud-Ouest, nous avons toujours eu à cœur le bien-être des habitants de Chamarel et de Case Noyale».

Quels sont les projets de Case Noyale Ltée pour le Triangle de Chamarel ? Sollicitée, la compagnie nous a fait parvenir une déclaration. Elle explique que le terrain contigu au Restaurant Le Chamarel - connu comme le Triangle de Chamarel - lui appartient. «Dans le but d'améliorer les services et l'offre de ce restaurant, nous souhaitions y construire un parking. Le projet de rénovation du restaurant a été complété et l'établissement a rouvert ses portes en septembre 2016.»

