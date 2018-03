Sénégal: Semaine mondiale de l'argent - Ecobank Sénégal ouvre ses portes aux jeunes du Cfpt Sénégal-Japon

Depuis le vendredi (9 mars), les commentaires sur les propos du philosophe se multiplient et le font tomber en… Plus »

C'est pourquoi, la directrice exécutive de Junior Achievement estime que les transactions électroniques peuvent être une solution contre ces désagréments que les gens vivent. « Notre mission initiale est d'inspirer et de préparer les jeunes à s'insérer dans le tissu économique. Elle repose sur trois piliers : l'entrepreneuriat, la connaissance des mécanismes financiers notamment l'inclusion financière et l'employabilité », explique Mme Fatou Samb Niang.

Le groupe Ecobank a saisi l'occasion pour s'entretenir avec ces jeunes dont l'âge varie entre 15 et 25 ans sur la nouvelle tendance du monde bancaire. Selon le directeur général d'Ecobank Sénégal, Serge Ackré, la banque traditionnelle telle qu'elle fonctionnait va bientôt changer du fait de la technologie qui, de plus en plus, transforme la manière de faire.

