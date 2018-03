Sénégal: Marché des ARTs du spectacle d'Abidjan - La Sénégalaise Selly Raby Kane partage son expérience

Depuis le vendredi (9 mars), les commentaires sur les propos du philosophe se multiplient et le font tomber en… Plus »

La créatrice a lancé sa marque éponyme sous le label SRK en 2012. Diplômée en Gestion/Administration des affaires et titulaire d'un Master en Gestion de produits pour les industries du textile et de l'habillement (Mod'Spe Paris), la jeune entrepreneuse à la « créativité féconde », construit progressivement un univers faisant référence au cartoon, le surréel, le fantastique.

Pour Huguette Malamba, spécialiste de programme Art vivant, art visuel et mode à l'Oif, l'idée est de participer à la mobilité des créateurs francophones du Nord et du Sud avec un ancrage dans le dialogue des cultures. Cela repose, selon lui, sur une transmission, un transfert de compétences et d'expériences. Dans cette médiation des savoirs, la styliste sénégalaise Selly Raby Kane a partagé son vécu artistique avec ces consœurs et confrères participants au programme.

La Francophonie renforce le développement et la structuration des filières culturelles. C'est dans cette logique que situe l'appui à la professionnalisation des créateurs de mode qui évoluent dans l'art du textile. Cette orientation, matérialisée par les Rencontres « Edition limitée », sous le parrainage du styliste Pathé'O, repose sur deux piliers : la formation et la promotion.

