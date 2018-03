Sénégal: 11ème édition du Siagro - Satisfecit des participants

Fin, hier, de la 11ème édition du Siagro (Salon international des industries et techniques agro-alimentaires). Les participants ont salué les avancées enregistrées lors de cette édition (13 au 16 mars) qui se tenait au Cices à Dakar. Ils invitent les organisateurs à miser sur la communication.

Les rideaux sont tombés sur la 11ème édition du Salon international des industries et techniques agro-alimentaires (Siagro). Trouvé à son stand en train de ranger ses affaires, Destin Louzolo Kimona est visiblement satisfait. Cet entrepreneur du Congo Brazzaville affirme que cette 11ème édition a été une réussite pour lui. « Le salon s'est bien déroulé. J'ai constaté une forte représentation des entreprises agro-alimentaires. Celles qui s'activent dans le froid comme la nôtre sont sous-représentées. Le Siagro m'a permis de faire connaître ma structure, son expertise », a confié ce jeune qui est à sa seconde participation au Siagro.

Benoit Simonnet qui s'active également dans le froid solaire, dit constater que le Siagro gagne en taille et prend de l'ampleur. « Nous avons pu nouer des contacts avec de futurs clients. Il y a eu des choses intéressantes durant cette 11ème édition », commente M. Simonnet. «J'ai un sentiment de satisfaction. Je vous donne comme indicateur, le taux d'affluence des visiteurs. Notre stand était le lieu de rencontre entre le top management du groupe et les producteurs. Nous en avons profité pour signer des conventions de partenariat entre notre abattoir et les producteurs intégrés », a déclaré avec satisfaction, Dr Mamadou Bâ, responsable de l'appui technique et vétérinaire du groupe Sedima.

Selon M. Bâ, avec cet abattoir, les producteurs sont assurés d'écouler facilement leurs produits. Le Groupe Sedima, précise-t-il, s'est engagé à acheter toutes les productions avicoles. Dr Yakhya El Hadj Thior, chef du bureau bétail-viande au ministère de l'Élevage et des Productions animales estime que son département a su tirer profit des quatre jours du salon. « Notre stand a enregistré beaucoup de visiteurs. Nous en avons profité pour sensibiliser et informer les uns et les autres sur les missions de notre ministère, les projets et programmes, les opportunités », a expliqué M. Thior.

A l'Adepta (Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agroalimentaires) fortement représentée, on parle de réussite de cette 11ème édition. « Cette 11ème édition a été intéressante. Les entreprises membres de Adepta étaient bien représentées. Nous avons eu des contacts. Il reste à travailler pour concrétiser les projets », a déclaré Anaïs Fabre, chargée de développement Afrique subsaharienne à Adepta.

Les participants n'ont pas manqué de faire des recommandations pour la prochaine édition prévue en 2020. Si Mme Fabre demande que la logistique soit bien prise en compte pour la prochaine édition, Dr Mamadou Bâ du groupe Sedima souhaite que l'accent soit mis sur la communication. « Les organisateurs doivent faire des efforts sur la communication pour que le public soit bien informé », recommande M. Bâ. « Il faut sensibiliser davantage le grand public sur l'importance du Siagro. Il faut faire plus de communication », ajoute Dr Thior du ministère de l'Élevage.