Congo-Kinshasa: Ligue des Champions - Le TP Mazembe se qualifie dans la douleur

Renversés à deux reprises en Coupe de la CAF, les Corbeaux pensaient que la qualification a été déjà acquise après leur large victoire à l'aller (4-0). Mais le TPM eu chaud en s'inclinant (3-0) au Mozambique face à l'UD Songo ce samedi. Menés dès la première minute de jeu sur un but d'Helder Pelembe, les Corbeaux ont tenu sans plier jusqu'au retour des vestiaires, quand José Sair doublait la mise. L'UD Songo a semé le doute dans le camp de Mazembe à la 75è minute avec le troisième but. Mais les hommes de Pamphile Mihayo résistaient aux assauts adverses pour valider leur qualification en poules de la Ligue des Champions. Le troisième but à l'orée du dernier quart d'heure fit croire jusqu'au bout à une remontada, mais les hommes de Pamphile Mihayo, inhabituellement inefficaces en attaque, surent préserver l'essentiel.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.