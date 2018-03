Afrique: Township Rollers et Mbabane Swallows dans le Top 16

Les champions du Botswana et du Swaziland joueront la phase de poules de la Ligue des champions Total 2018.

Coup de chapeau aux Township Rollers. Vainqueurs des Young Africans, 2-1 à Dar Es Salam, ils sont parvenus à préserver leur avantage, se satisfaisant d'un nul sans but au National stadium de Gaborone. Cette qualification doit être considérée comme le plus beau jour du football du Lesotho. Au premier tour l'équipe avait déjà fait sensation en sortant un des deux cadors du football soudanais, El Merreikh.

La belle aventure des Mbabane Swallows continue puisque, la saison passée déjà ils s'étaient propulsés, en phase de poules de la Coupe de la Confédération Total après avoir écarté l'AC Léopards en barrage. Ils avaient terminé troisièmes de leur poule derrière le CS Sfaxien et le MC Alger. Cette fois, ils ont réalisé un bel exploit en l'emportant à deux reprises devant Zanaco, vice-champion de Zambie, 2-1 à l'extérieur et 1-0 chez eux à Lobamba. Un coup dur pour le football zambien même si les joueurs de Zanaco n'ont pas encore entamé la nouvelle saison chez eux.

Le football marocain a le vent en poupe comme l'atteste la qualification de la Renaissance Berkane au détriment du Club Africain, un des quatre grands du football tunisien. Vainqueur de la première manche par 3 buts à 1, Berkane s'est imposé à Tunis grâce à un but (73') de l'inévitable Ayoub El Kaabi, consacré meilleur joueur du CHAN Total au début de l'année. Le Club Africain a largement dominé la rencontre, obtenant notamment 15 corners mais ses attaquants n'étaient vraiment pas dans un bon jour. Le WAC sera également présent en poule. Le contraire eut été surprenant après son succès il y a dix jours devant son public à Casablanca par 7 buts à 2. L'équipe a retrouvé le Williamsville AC à Abidjan à Abidjan, s'est inclinée sur deux pénalties face au représentant ivoirien mais l'affaire était dans le sac depuis longtemps.

Le Mouloudia d'Alger engrangeait les buts depuis quelques semaines. Il a continué sa campagne offensive au détriment des Nigérians du MFM FC. Six buts à 0. Ce n'est pas souvent qu'un club nigérian subit une telle déroute. Cela s'est-il déjà produit dans le passé ? Les historiens le diront. En tout cas le MC Alger endosse après ce large succès les habits d'un challenger intéressant pour l'avenir

Le TP Mazembe a tremblé à Beira. Excès d'optimisme, manque d'humilité. Il s'en est fallu de pas grand'chose pour que les joueurs de l'UD Songo ne volent dans les plumes des Corbeaux. Les Congolais n'ont pas eu le temps de tester la pelouse qu'ils ont encaissé leur premier but. On jouait, selon les chronos les plus affûtés, depuis tout juste trente secondes. Calme plat jusqu'à la mi-temps puis, dès le retour des vestiaires, les Mozambicains ont doublé la mise. Et puis nouveau but encaissé à un quart d'heure de la fin. Les Congolais ont fait de la résistance, comme il pouvait, car à 3-0, un seul but de Songo aurait pu remettre leur qualification en question. Heureusement pour eux ils possédaient encore un but d'avance après leur victoire 4-0 à Lubumbashi. Bref les Lushois ont eu très très chaud. Un gros avertissement pour la suite de la compétition.

Les Guinéens d'Horoya avaient inscrit leur deuxième but pendant le temps additionnel de la première manche et avaient gagné de justesse (2-1) devant les Sénégalais de Génération Foot. Ces derniers pensaient redresser la barre chez eux, à Dakar. Ils ont déchanté en s'inclinant 0-2. Encore une fois l'expérience a fait la différence. Il leur reste la session de rattrapage pour la Coupe de la Confédération Total.

Champion d'Afrique du Sud 2017, Bidvest Wits n'a pas franchi le cut. Il est tombé aux tirs au but face au Primeiro de Agosto qui n'en demandait pas tant. Il est vrai que cette saison les Wits n'ont pas la même qualité que celle démontrée la saison dernière. En championnat, à sept journées de la fin, ils campent au milieu de tableau à quatorze points des Sundowns mais seulement cinq points devant le premier relégable, Ajax Cape Town. Il leur faudra peut-être faire un choix à l'heure des barrages pour une éventuelle place parmi les seize de la Coupe de la Confédération Total.

Al Ahly est toujours à sa place. Sans trembler, ce n'est pas le genre de la maison, sans s'employer totalement les Diables Rouges ont dominé les Gabonais du CF Mounana 7-1 sur l'ensemble des deux matches, terminant par un 3-1 à Libreville.

Ce dimanche, suite et fin des seizièmes de finale retour.